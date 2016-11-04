Diyanet: 'Hz Muhammed: Allah'ın Elçisi' filminde hayali unsurlar var

Diyanet İşleri Başkanlığı, Muhammed Peygamber'in hayatını anlatan İran yapımı 'Hz Muhammed: Allah'ın Elçisi' filminin bazı bölümlerinde tarihsel gerçeklikten 'ciddi biçimde' uzaklaşıldığını ve hayali unsurlara yer verildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma günü Türkiye'de vizyona giren 'Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi' filmiyle ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, filmin Muhammed Peygamber'in hayatının ilk evrelerine ilişkin gerçekliği yansıtma iddiası taşımasına karşın, "kimi bölüm ve sahnelerinde tarihsel gerçeklikten ciddi biçimde uzaklaşıldığı ve hayali unsurlara yer verildiği müşahede edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçeyle İran tarihinin en yüksek bütçeli filmi olan yapım; 'Cennetin Çocukları', 'Cennetin Rengi, 'Serçelerin Şarkısı', 'Baran' gibi filmlerin yönetmeni, uluslararası alanda tanınan sinemacı Mecid Mecidi'nin imzasını taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Filmde geniş Müslüman camianın hassasiyetleri konusunda özenli olmaya gayret edilmişse de muteber İslam tarihi kaynaklarında bulunmayan hususlara önemli oranda yer verilmiştir" dedi.

Üçleme olması planlanan serinin ilk ayağını oluşturan film, Muhammed Peygamber'in hayatının çocukluk evresini anlatıyor. Çekimi yedi yıl süren filme İran'daki tüm dini otoriteler destek verdi, hatta dini lider Ayetullah Hamaney filmin setini gezdi.

Müslümanların büyük çoğunluğunun Muhammed Peygamber'in "müşahhaslaştırılmasını diyaneten ve edeben uygun görmediğini" vurgulayan Diyanet İşleri Başkanlığı, filmde tarihsel gerçekliği zorlayan kurgusal unsurların bulunduğunu da belirtti.

Açıklamada, ayrıca filmin 'Batı'da yaygınlaşan İslamofobik nefreti izale etme' çabasının takdir edildiği de vurgulandı.

Mustafa Akkad'ın 1977 yapımı, Anthony Queen'in de rol aldığı 'Çağrı' filminden sonraki bu en büyük bütçeli Muhammed Peygamber filmi, İran'la birlikte yurtdışındaki ilk gösterimini Kanada'da, Montreal Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Film, Batı'daki film eleştirmenlerinin önemli bir bölümünden genel olarak olumlu yorumlar aldı. İslam dünyasında ise büyük oranda kabul görmekle birlikte çeşitli tepkiler de oldu.