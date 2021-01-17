Diyanet hattını arayıp sordular: Koronavirüs'e inanmayıp maske takmadığım için günaha giriyor muyum?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Alo 190 Dini Danışma' hattına son aylarda Koronavirüs ile ilgili gelen sorular arttı. En sık sorulan sorular, "Koronavirüs'ten kurtulmanın ya da virüsün bulaşmaması için dua var mı?", "Aşı olmamanın vebali var mı?" oldu.

Antalya İl Müftülüğü bünyesinde, dini soruları cevaplayan vaiz ve din işleri uzmanlarının görev yaptığı hattı arayanlar, 'Evden dışarı çıkmadığımız için eşimle zaman zaman tartışıp, 'boş ol' diye söylediğim için aynı evde kalmamızda sakınca var mı?', 'Eşim çalışıyor. Küçük bebeğim var. Eşim elbiselerini değiştirmeden eve geldiği için Koronavirüs nedeniyle endişelerim var. Koronavirüs'ten kurtulmanın, bulaşmaması için duası var mı?', 'Koronavirüs'ten dolayı virüs bulaştırırım endişesiyle anne, babamı ziyaret edemiyorum. Onlara yardım edemediğim için vebal altında mıyım?', 'Koronavirüs'e inanmayıp maske takmadığım için günaha giriyor muyum?' şeklinde ilginç sorular yöneltiyor.

Antalya Müftüsü Osman Artan, Koronavirüs'ten korunmanın en etkili yolunun maske takmak, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmek olduğunu hatırlattı. Çağrı hattına gelen bazı sorular hakkında bilgi veren Müftü Artan, "dinen aile bütünlüğünü korumanın esas olduğunu" vurgulayıp evde sık vakit geçirdiği için tartışan eşlere birbirine karşı "anlayışlı" olmaları çağrısı yaptı.

"Müslüman olarak aşıları olmamız lazım"

Koronavirüs'e inanmayan ya da maske takmamakta ısrar edenlerin olduğunu belirten Artan, "Maske, mesafe ve hijyen bu hastalığın kontrol altına alınmasında önemli. Bu soruyu yöneltenlere başkasına bizim yüzümüzden bulaşacak hastalığın vebalini hatırlatıyoruz. 'Virüsün bulaşmaması için dua var mı?' diye soranlar oldu. Koronavirüs'ten kurtulmanın hastalığa yakalanmamanın duası diye bir dua söz konusu değil. Hastalık ve belalara karşı her zaman dua edilebilir" diye konuştu.

Müftü Artan, son günlerde hatta Koronavirüs'e karşı aşı olmamayı düşünen ya da aşı olma konusunda tereddüt edenlerin 'Aşı olmamanın vebali var mı?' şeklinde soru yönelttiğini söyledi. Müftü Osman Artan, "Tereddüt edip aşı olmak istemeyenlerin, aşı olmamaktan dolayı çevresine, yakınına herhangi bir şekilde hastalık bulaştırıp zarar görürse sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir. Devletimiz gerekli tedbirleri aldı. Bir Müslüman olarak dinen bu aşıları olmamız lazım ve başkalarının bizden dolayı zarar görmemesi lazım" dedi.