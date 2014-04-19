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Yaşam

Diyanet: Geçici dövme abdeste engel olur

Diyanet: yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici dövmede su deriye geçmediğinden gusül ve abdeste engel olur

19 Nisan 2014 11:07

Diyanet İşleri Başkanlığı, yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici dövmelerde suyun deriye ulaşmadığından gusül ve abdeste engel olduğunu açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Oktay Ensari’nin haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 'Alo Fetva' hattına gelen 'Dövme yaptırmak, abdeste veya gusle engel midir? Kalıcı dövme ile geçici dövmenin bu konudaki hükmü aynı mıdır?' soruya, şu yanıt verildi:

"Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile deri üzerinde çeşitli şekiller oluşturmak dinimizce yasaklanmıştır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur; 'Dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etmiştir.' Dövme yaptırmak yasaklanmış olmakla birlikte, deri üzerinde suyun alta ulaşmasına engel olacak bir tabaka oluşturmadığı için gusül ve abdeste engel değildir. Vücudunda dövme bulunan bir kimse, mümkünse sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa Allah'tan bağışlama dilemesi, yaptığına pişmanlık duyması gerekir. Ancak, yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici dövmede su deriye geçmediğinden gusül ve abdeste engel olur."

 

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