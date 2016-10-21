Diyanet: FETÖ'den koruma amaçlı camilere gençlik kolları kuruyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Yiğit "Geç kalma genç gel" kampanyasıyla camilere gençlik kolları kurulacağını açıkladı. DİB, gençleri "FETÖ benzeri dini istismar eden yapılardan korumak, cami ile buluşturmak ve ibadete teşvik etmek" amacıyla gençlik kolları oluşturacak. Cami dernekleri ve Diyanet Vakfı bünyesinde oluşturulacak gençlik kolları, öncelikle merkez camilerde yapılandırılacak. Her gençlik kolu, kendi camisi bünyesinde faaliyet gösterecek. Sabah namazında buluşacak gençlik kolları; ilmihal, hadis, tefsir gibi dersler alacak. Gençlik kolları; futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi gibi turnuvalar da düzenleyecek.

Üyelik sistemine göre yapılandırılacak gençlik kollarında, üyelerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle 'gönüllülük' esasıyla hareket edecek. Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, üye gençler kendi aralarından başkan, başkan yardımcısı ve eğitim sorumluları seçebilecek. Her camide oluşturulacak gençlik kolları için bir logo tasarımı yapılacak. Üye olan gençlere üyelik kartı verilecek, bu yolla gençlerde aidiyet duygusu oluşturulacak.

"Geç kalma, genç gel"

2014 yılında Camiler Haftası’nın temasının “Cami ve Gençlik” olduğunu anımsatan Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Yiğit, “Geç kalma genç gel hedefiyle çıktığımız bu çalışmayla camilerimizi gençlerle ihya ve imar edelim. Modern zamanların türlü hengâmeleriyle zihin ve gönül dünyası berraklığını kaybetmeye yüz tutmuş genç dimağların caminin huzur veren iklimiyle mamur kılınması, temel amacımızdır” dedi.

'FETÖ' raporunda yer aldı

Din İşleri Yüksek Kurulu’nca hazırlanan “Dini İstismar Hareketi FETÖ” raporunda, "dini ve maneviyatı kirletmekten kaçınmayan saldırının pek çok vatandaşın yanı sıra bilhassa gençlerin maneviyatını derin bir bunalıma ve çıkmaza sürükleme potansiyeline" dikkat çekilerek; “Sanal âlemin kıskacında her türlü illegal ve zararlı etkilere açık olan milyonlarca gencimizin dini, ahlaki ve milli değerlerle donanmaları yolunda başta Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere tüm yetkili kurum ve merciler acil eylem planları yaparak gerekli somut adımları atmalıdır. Bu çerçevede camilere bağlı ‘Gençlik Kolları’ oluşturulmalı, il ve ilçelerde ‘Gençlik Rehberi’ adıyla yeterli kadrolar ihdas edilmeli ve bu rehberler aracılığıyla DİB ideal bir gençliğin yetiştirilmesinde gerekli desteği vermelidir” dendi.