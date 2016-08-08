Diyanet, Fethullah Gülen’in kitaplarını incelemeye aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanlığı’na yaptığı “O kişinin sözde eserlerini A’dan Z’ye inceleyin. Sonra da FETÖ’nün Günah Galerisi diye bir kitap yayınlayın” önerisinin ardından, Diyanet harekete geçiyor. Daha önce Fethullah Gülen’in videolarına yönelik çalışma yürüten Din İşleri Yüksek Kurulu, bu kez Gülen’in tüm yayınlarını mercek altına aldı.

Habertürk’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre, Diyanet yetkilileri, “Din İşleri Yüksek Kurulu bir çalışma yapıyor. FETÖ’nün bütün sözde eserleri topyekûn incelemeye alındı. Söylediği sözler incelenerek İslam’da yeri olmayan sözleri ortaya çıkarılacak” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Din Şûrası’nın olağanüstü toplandığını ve şûrada “Örgütü ve liderini yüceltici sözde bilimsel çalışmalar ve yayınlar da ilgili kurumlarca incelenerek bilimsel açıdan değerlendirilmeli ve gereği yapılmalıdır”, “FETÖ’nün İslam’a ve Müslümanlara verdiği zararları, İslam’ın inanç ilkeleri, ibadet telakkisi ve ahlak düsturlarında yaptığı tahrifat ve tahribatı, İslam’ın temel kavramlarına dair çarpıtmaları tespit etmeli ve bu tespitler kamuoyu ile paylaşılmalıdır” ilkelerinin kabul edildiğini hatırlatan Diyanet yetkilileri, şöyle konuştu: “Din Şûrası’nda FETÖ’nün yazdıklarıyla ilgili olarak kabul edilen bir madde çerçevesinde Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bunu yaparken de onun kaleme aldığı, söylediği İslam’a aykırı ne varsa ortaya çıkaracaklar. Mesela Peygamber ile görüşmesi. Peygamber ile görüştüğünü hangi İslami kaynağa göre ifade ediyor bu adam? Bütün bunlar ortaya konulacak.”