Diyanet: Fazla bal almak için anaç arı yavrularının öldürülmesinde sakınca yoktur

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, arıların istenmeyen ölçüde oğul vermemesi, verilen oğulların zayıf olmaması, fazla bal almak ve anaç arıların birbirlerine zarar vermemesi için anaç arı yavrularının öldürülmesinde bir sakınca olmadığını açıkladı.

Bir vatandaşın, "Daha fazla bal elde edebilmek için kovandaki arıların bir kısmının öldürülmesi caiz midir?" sorusunu cevaplandıran Din İşleri Yüksek Kurulu, Allah'ın şifa kaynağı olarak balı insanların istifadesine sunduğuna dikkat çekti.



cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Kurul kararında şu ifadelere yer verildi: "Kurân-ı Kerim’de, 'Rabbin bal arısına şöyle ilham etti; Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır' (Nahl, 16/68-69) buyuruluyor. Ayet-i kerimede ifadesini bulduğu üzere arılara yüklenen görev bal üretmeleridir. Bu sebeple ekolojik dengeyi bozmamak kaydıyla, arıların istenmeyen ölçüde oğul vermemesi, verilen oğulların zayıf olmaması, fazla bal almak ve anaç arıların birbirlerine zarar vermemesi için anaç arı yavrularının öldürülmesinde bir sakınca yoktur."

Kabe motifli seccadede namaz kılınır mı?

"Seccade üzerinde Kâbe veya mescid-i nebevi gibi motiflerin bulunmasında bir sakınca var mıdır?" sorusunu da cevaplandıran Din İşleri Yüksek Kurulu, hakaret kastı bulunmaksızın seccade veya cami halılarında Kâbe veya Mescid-i Nebevî’nin resimlerinin yer almasında dini açıdan bir sakınca olmadığına hükmetti.yoktur. Kurul; seccadenin namaz kılanın dikkatini dağıtmayacak bir sadelikte olmasına ve kutsal mekânlar bile olsa herhangi bir resim taşımamasına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Lades caiz midir?

Lades oyununun caiz olup olmadığı yönündeki bir soruyu da değerlendiren Kurul, "Taraflardan bir kimsenin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf karşılıksız olarak kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Bu özellikleri taşıyan lades oyunu da bir tür kumar niteliğindedir. Kumar niteliğindeki uygulamalara çeşitli isimler verilmesi, yasaklık hükmünü değiştirmez. Bu sebeple kaybedenin kazanana bir şey vermesi şartı ile lades oyunu oynamak caiz değildir. Böyle değil de sadece eğlence maksadı ile oynanmasında ise bir sakınca yoktur." açıklamasında bulundu.