Diyanet: Eşine "Anam, bacım" diyen erkek boşanmış sayılır

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu boşanmayla ilgili kamuoyunda tartışma yaratabilecek bir görüşte bulundu. Daha önce ‘boş ol’ denildiğinde boşanmanın meydana geleceğine, SMS ve faks yoluyla da erkeğin karısını boşayabileceğine dair görüşleriyle tepki çeken Din İşleri Yüksek Kurulu, kocası tarafından boşanma niyetiyle “Sen benim anam bacımsın” denilen kadının boşanmış sayılacağını açıkladı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberi aynen şöyle:

“Bir erkek, hanımına “Sen benim anam bacımsın” derse, bu boşama olur mu?” sorusuna yanıt veren Yüksek Kurul'un şaşırtan görüşü şöyle:

“Hanımına, ‘sen benim anam bacımsın' diyen kişi bu ifadesiyle boşamayı kastetmişse eşi kendisinden bir bâin talakla (İslam'da boşanma çeşidi) boş olur. Ancak, aralarında daha önce iki kez boşanma gerçekleşmemiş ise -eşler isterlerse- yeni bir nikâhla bir araya gelebilirler. Bu durumda evlilikleri, daha önce bir ayrılık vuku bulmamış ise iki nikâh bağı ile devam eder.”

Baldıza benzetmişse kefaret ödeyecek

“Eğer kişi bu sözleriyle zıhâr yapmayı kastetmiş ise bu durumda zıhâr kefareti ödemesi gerekir” diyen Kurul, “Zıhâr”ı da şu şekilde tarif etti: “Bir erkeğin eşini; annesi, kız kardeşi, halası, teyzesi gibi kendisiyle evlenmesi ebedî yasak olan bir kimseye veya bunların sırtı, karnı, baldırı vb. gibi bakılması haram olan bir uzvuna benzetmesidir.”

Erkeğin karısına, sevgi ve saygısını göstermek maksadıyla “anamsın, bacımsın” demesi halinde, mekruh olmakla birlikte, bundan dolayı herhangi bir kefaret gerekmediğini savunan Yüksek Kurul, “Herhangi bir kastı olmaksızın sırf ağız alışkanlığıyla böyle şeyler söylenmesi durumunda da bir şey gerekmez” dedi.