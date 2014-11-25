Diyanet: Eşcinsellik sapıklıktır

Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen ‘Temel Haklar, Ayrımcılık Yasağı ve LGBTİ Dahil Olmak Üzere Hassas Grupların Korunması’ başlıklı seminere Türk milletvekillerinin katılmasını nefret söylemine varan ifadelerin yer aldığı haberlerle eleştiren Milli Gazete’de yer alan haberde, Diyanet İşleri’nin LGBTİ ile ilgili soruya “Kesinlikle sapıklıktır. Dinimizde yasaklanmıştır” cevabı verdiği belirtildi.

Milli Gazete’nin haberinde şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz gün Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen, LGBTİ ile ilgili sapkınlık seminerini Diyanet İşleri’nin ALO Fetva hattına soru olarak yönelttik. “Bu toplantıya katılmak doğru mudur?” sorumuza “Böyle bir toplantıya pozitif anlamda destek verenler vebal altındadır. Bundan uzak durmak gerekir ve bunun kötülüğünü de STK’lar aracılığıyla yaymak lazım” cevabını aldık. Ayrıca eşcinsel sapkınlıklara dair sorumuza da “Kesinlikle sapıklıktır. Dinimizde yasaklanmıştır” cevabı verildi.