Diyanet: Erkek saçını boyayabilir ama siyah renge değil

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, başkalarını yanıltma kastı olmaksızın saç, sakal ve bıyığın boyanabileceğini açıkladı. Yüksek kurul, erkeğin saçını siyaha boyamasına 'mekruh', onun dışında kına gibi renklerle boyamasına 'caiz' olarak fetva verdi.

Vatandaşların dini sorularını sanal alemden cevaplandıran Din İşleri Yüksek Kurulu, "Kadınların ve erkeklerin saçlarını boyamaları caiz midir?" sorusunu cevaplandırdı.

Fatih Karakılıç'ın Cihan'daki haberine göre, kişinin temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü olmasının İslam dininin tavsiye ettiği hususlardan olduğuna dikkat çekilen Din İşleri Yüksek Kurul kararında, "Saç, sakal ve bıyık bakımı bu bağlamda değerlendirilmelidir. Saçı temizlemek, yıkamak, koku sürmek, taramak ve boyamak Hz. Peygamber'in (sas) teşvik ettiği hususlardandır (Buhari, Enbiya, 50; Müslim, Libas, 80). Buna göre, başkalarını yanıltma kastı olmaksızın saç, sakal ve bıyık boyanabilir (Mubarekfuri, Tuhfetü’l-Ahfezi, V, 333).

Erkeğin saçını, siyah dışındaki kına rengi gibi renklere boyaması caiz ise de siyah renge boyaması mekruh görülmüştür. Mekke’nin fethi günü, Hz. Ebu Bekr’in yaşlı babası Ebu Kuhafe’nin saçlarının beyazlaştığını gören Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 'Bu beyaz saçın rengini değiştiriniz ve siyahtan sakınınız.' Ancak saçı beyazlaşan kimse genç olursa, siyaha boyamasında da bir sakınca görülmemiştir. Çünkü bu durumda siyaha boyanan saç tabii haline dönüşmüş olacaktır. Nitekim Sa’d b. Ebi Vakkas, Ukbe b. Amir, Hasan, Hüseyin ve Cerir gibi sahabilerin bunu uyguladıkları nakledilmektedir."



Kadınlar için sınırlama yok



Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasında kadınlar için herhangi bir sınırlama olmadığı hatırlatıldı. Kararda, "Kadın, kocasının izniyle saçını istediği renge boyatabilir; kına sürebilir. Boya, saç üzerinde kimyasal bir tabaka oluşturup suyun temasına engel olmadıkça guslü ve namaz abdestini engelleyici bir unsur değildir." denildi.

"Erkeklerin saçlarını uzatması günah mıdır?" sorusunu da cevaplandıran Din İşleri Yüksek Kurulu, saçı temizlemenin, taramanın, koku sürmenin Hz. Peygamber'in teşvik ettiği hususlardan olduğunu vurguladı. Cevapta, "Zira bu konuda Hz. Peygamber, 'Saçı olan kişi bakımına özen göstersin' (Ebu Davud, Tereccül, 3; Muvatta, Şa’r, 2) buyurmuşlardır. Bu itibarla saçların temizliğine dikkat etmek şartıyla erkeklerin saçlarını uzatmalarında ve dilediği şekilde taramalarında dinen bir sakınca yoktur. Ancak bulunulan ortamdaki örfü de dikkate almak gerekir." ifadeleri yer aldı.