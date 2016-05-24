Diyanet: Erkeğin kadınla tokalaşması haramdır

AKP'nin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu ve Semiha Yıldırım'ın 'elini sıkmaması' tartışılırken, Diyanet "erkeğin bir kadının elinin sıkmasının haram olduğuna" dair fetva açıkladı.

AKP kongresinin düzenlendiği Ankara Arena Spor Salonu'nda Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu'yla partililerle tek tek tokalaştı. Sare Hanım, Erdoğan'ın damadı, Enerji Bakanı Berat Albayrak'a da elini uzattı ancak eli havada kaldı. Albayrak, elini göğsüne götürerek, baş selamıyla yetindi.

Berat Albayrak'ın Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın da elini sıkmadığı öğrenildi. Albayrak'ın, dini hassasiyetlerinden dolayı tokalaşmaması konuşulsa da daha önce Meclis'te ve dış gezilerde kadınların elini sıktığı görülmüştü.

Berat Albayrak ABD'de sıkmış

Berat Albayrak'ın geçtiğimiz ay sonunda ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen Nükleer Zirvesi'ne katılmış ve burada Türkiye'ye verilen “Barış Atomları Ödülü”nü uluslararası danışmanlık şirketi The Eisenhower Group'un Başkanı Susan Eisenhower'ın elinden almıştı. Albayrak törende Eisenhower ile tokalaşmıştı.

Diyanet: Kadınla tokalaşmak haramdır

Konuyla ilgili konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Alo Fetva yetkilileri “Bu konuda Peygamber efendimizin de hadisleri vardır. Tartışılacak bir konu değildir. Kadınlarla tokalaşmak kesinlikle haramdır” dedi.

"Bazı haller hariç "

Diyanet uzmanı fetva olmamasına rağmen “İslam'a zarar verebilecek bazı durumlarda ” istisnaların olabileceğini belirterek “Öyle haller olur ki kadınla tokalaşmanın dine faydası olabilir. Böylesi durumlarda dokunulabilir ancak kerhen de olsa fetva verilemez. Bu konuda dinin emirleri açıktır” yorumunda bulundu.