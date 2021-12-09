Diyanet'e bağlı Kur'an kursunda 7 çocuğa cinsel istismar

Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı merkez Palandöken ilçesinde bulunan Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur’an kursunda yaşları 10 ila 11 arasında değişen 7 çocuğun cinsel istismara uğradığı ileri sürüldü.

Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre olayı doğrulayan Erzurum Valisi Okay Memiş, kursta gönüllü murakıp (denetçi) olarak görev yapan zanlının kaçmak isterken Yozgat'ta yakalandığını ve güvenlik nedeniyle de Erzurum'a getirilmediğini belirtti.

Zanlının yakalandığını duyuran Erzurum Valisi Okay Memiş, gerekli adli işlemlerin başladığını bildirdi. İl Müftülüğü tarafından ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.