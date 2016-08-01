Diyanet: Düğünde takılan takılar kime takılmışsa onun olur

Diyanet, “Düğünde takılan takılar kime takılmışsa onundur” dedi ve damadın ya da anne babasının geline “mehir” olarak taktığı takıların asla geri istenmeyeceğini de söyledi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre “Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır?” sorusuna Diyanet'in takviminde verilen yanıt şöyle:

“Yakınlarının ve davetlilerin getirmiş oldukları hediyeler eşlerden hangisine verilmiş ise ona ait olur. Kimin adına getirildiği bilinmemesi halinde, mümkünse getirenlerden sorulur ve onların sözüne göre hareket edilir. Bunun mümkün olmaması halinde bulunulan yerin örf ve adetine göre hareket edilir.

“Damadın veya ana babasının geline taktıkları takılar örfenmehirden sayılıyorsa mehirdir, asla geri alınamaz. Eşler, nikah öncesi veya ayrıldıktan sonra değil de, nikahlı iken birbirlerine vermiş oldukları hediyelerden dönemezler.”

“Mehir”, islam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya mal anlamına geliyor. Mehir kadının mal varlığına dahil olur ve üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilir. Erkeğin ya da erkeğin ana-babasının “mehir” olarak geline verdiği mal ya da parayı geri isteme hakkı bulunmuyor ancak gelin isterse bunu kocasına bağışlayabiliyor.”