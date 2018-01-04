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Diyanet, ''Dini Kavramlar Sözlüğü" sayfasını kapattı

Sayfaya girilmek istendiğinde anasayfaya yönlendirme yapılıyor

04 Ocak 2018 16:17

 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî internet sitesinde yer alan “Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer”, “Buluğ çağına giren kişiler evlenebilir” ifadelerini içeren sayfa kapatıldı. 

Söz konusu sayfada "Dini Kavramlar Sözlüğü" yer alıyordu. 

Çocuk yaşta evlilik ifadelerinin de yer aldığı sayfaya girilmek istendiğinde, sitenin ana sayfasına yönlendirme yapılıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Diyanet, resmî internet sitesinden nikâhı tanımlamış, evliliğin kişiyi zinadan koruduğunu ve insan neslinin devamını sağladığını savunmuştu.

“Kişinin gayri meşru ilişkiye girme tehlikesi bulunması halinde evlenmesi vaciptir” diyen Diyanet, bulûğ tanımını yaparken çağına giren kız çocuklarının evlenebileceğini de şöyle tanımlamıştı:

“Nikâhın, iki şahit huzurunda tarafların irade beyanında bulunmak suretiyle akdedilmesi gerekir. Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikâhlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur (yapılması daha iyi olan).”

Bu ifadelerin ortaya çıkmasının ardından Diyanet kamuoyunda büyük tepki toplamış, CHP'li vekiller konuyu Meclis gündemine taşıyıp Diyanet hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sosyal medyada da skandal ifadelerle ilgili 'Diyanet kapatılsın' kampanyası başlatılmıştı.

Sitenin o sayfası kapatıldı

Çocuk yaşta evlilikle ilgili ifadelerin yer aldığı sayfanın, siteden kaldırıldığı ortaya çıktı. Diyanet.gov.tr/dinikavramlar uzantısından erişilebilen sayfaya girilmek istendiğinde, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesi, kullanıcıyı otomatik olarak anasayfaya yönlendiriyor.

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