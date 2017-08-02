Diyanet: Çocukları "Hadi öp amcanı, teyzeni" diye zorlamayın

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 'aile' dergisinde, artan çocuk istismarı olaylarıyla ilgili çağrı yaptı. Yayımlanan dergide mahremiyet eğitimi verilmesi gerektiğini belirten Diyanet, “Çocuklarımız ‘benden izinsiz bana dokunulamaz” diyebilsin” dedi.

GazeteDuvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Çocuk istismarıyla ilgili artan olaylar Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da harekete geçirdi. Diyanet ‘Aile’ dergisinde yer alan yazıda ailelere, “Çocuk tacizcileri yalnızca haber programlarında, filmlerde yok, ‘kötü fikirli insanlar’ maalesef her yerde” denilerek çocuklara mahremiyet eğitimi verilmesi çağrısı yapıldı. Ailelere öneriler arasında çocuğun başkalarının yanında üzerinin değiştirilmemesi, akraba ziyaretlerinde “Hadi öp amcanın, teyzenin elini” diye zorlanmaması var.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca aylık yayınlanan Diyanet Aile dergisinde Uzman Klinik Psikolog Esra Nur Gençal’ın “Çocuklarımız ‘benden izinsiz bana dokunulamaz’ diyebilsin” başlıklı yazısına yer verildi.

Çocuklara mahremiyet eğitimi

Çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için çalışan anne babalara “Onlara mahremiyet duygusunu kazandırmak için çabalıyor muyuz?” sorusuyla başlayan yazıda mahremiyet eğitimi için önerilerde bulunuldu.

İşte o önerilerden bazıları:

“Öncelikle çocuklara bedenlerinin onlara ait olduğu bilinci verilmeli. 3-4 yaşından itibaren anneler çocuklarının üzerini başkalarının yanında değiştirmemeli. Oyun oynarken çok terlemiş bir çocuğun atletini değiştirmek için hemen anneler oyun alanına girer, çocuğa açıklama yapmadan üzerini değiştirir. Etrafta olan kişileri önemsemeyen anne, çocuğa da bu bilinci verir. Yapılması gereken çocuğa, “Çok terlemişsin, istersen atletini değiştirelim” demek ve çocuğu oyun alanından uzaklaştırıp bu eylemde bulunmaktır. “Vücudum bana emanet” anlayışı ile üzerini değiştirirken yalnız olma bilinci kazandırılır böylece.”

Çocukları, 'Hadi öp amcanı teyzeni' diye zorlamayın

“Çocuklara “izni olmadan bir başkasının onlara dokunmaması gerektiği” bilinci kazandırmak da oldukça önemli. Akraba ziyaretlerinde çocuklarınızı “Amcanı, teyzeni öp hadi bakalım”, “Git de seni bir öpsün” gibi söylemlerle zorlamanız bu eğitime tamamen ters düşmektedir. Böyle durumda bedenlerine saygıları gelişmez ve kendilerini olumsuz davranışlardan koruyamazlar.”

“Özel bölgelerin mahremiyeti de önemlidir. Çocuklar asla mahrem bölgelerine dokunularak, öpülerek, vurularak sevilmemeli.”

'Çocuklar banyolarını kendileri yapmalı'

“Banyoda ve tuvalette yalnız olma bilinci kazandırılmalı. Kimsenin vücudu çıplak görünmemeli algısını oluşturmak için 4 yaşından itibaren çocukların tuvalet ihtiyacını kendilerinin gidermesine izin verilmeli. Banyolarını kendileri yapabilmeli. Eğer yapabilme durumu yoksa mutlaka çamaşırı ile banyo yaptırın. Arkanızı dönün özel bölgelerini temizlesinler ve daha sonrasında üzerlerini giydirin. Eğer mümkünse kendileri giyinsinler.”

Velilere çocuk tacizcisi uyarısı

Bütün bunların çocuklara mahremiyet duygusu kazandıracağının belirtildiği yazıda, bu başarılı bir şekilde kimliklerde yer ettirilirse çocukların yetişkinliklerinde hem bir başkasının sınırlarını işgal etmeyeceği hem de her zaman kendilerini koruma içgüdüsü ile sosyal ilişkileri kuracağına dikkat çekildi.

Yazıda, ailelere “Unutmayın ki; çocuk tacizcileri yalnızca haber programlarında, filmlerde bulunmamakta. Gelişen teknoloji sayesinde, çoğalan “kötü fikirli insanlar” maalesef her yerde. Çocuklarınızı koruyun, kollayın ama en önemlisi siz yanlarında değilken de kendilerini korumalarını onlara öğretin” uyarısı yapıldı.