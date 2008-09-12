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Yaşam

Diyanet: CERN'deki deney Kuran'ın da emri

Diyanet'ten büyük patlamayla ilgili açıklama: "Her deney Allah'ın bilgisi dahilindedir" açıklaması yaptı.

12 Eylül 2008 03:00

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin, İsviçre- Fransa sınırındaki laboratuvarında ilk etabı başarıyla tamamlanan büyük patlama deneyiyle ilgili Diyanet, "Her deney Allah'ın bilgisi dahilindedir" açıklaması yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, “İnsanoğlunun yapabildiği her deney yüce Allah'ın bilgisi dahilindedir. Bilimsel nitelikteki deneyler, Sünnetullah (Allah'ın Sünneti) çerçevesinde gerçekleşir. Keşif, olan bir şeyi açığa çıkarmaktır. Bu tür keşiflerin ilahi iradeyle çatışan keşifler olduğu kanaatinde değilim. Zaten yapılan deney, var oluşla ilgili ipuçlarını keşfeder. İnsanoğlu Allah'ın verdiği akılla yol alıyor.”


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