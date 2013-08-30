Diyanet: 'Cemevleri ibadethane olsun' demedik

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı gazetelerde yer alan “Cemevleri ibadethane olsun” şeklindeki haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, “Başbakanlık Makamı'yla paylaştığı herhangi bir rapor söz konusu değildir” denildi. Haberlerde hazırlandığı öne sürülen “Alevi raporu’nda, Aleviler için eşit statü ve cemevlerinin ibadethane olması istendiği” belirtilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün (30 Ağustos 2013) Sabah ve Takvim gazetelerinde yer alan “Alevi açılımı” haberini yalanladı.

Diyanet’ten yapılan açıklamada, “Bugün Sabah ve Takvim gazetelerinde ‘Diyanet'ten Cesur Öneri’ ve ‘İşte Alevi Açılımı’ başlıklarıyla yayınlanan haberler, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Başkanlığımızın bu haberlere konu edildiği şekliyle Başbakanlık Makamı'yla paylaştığı herhangi bir rapor söz konusu değildir. Bilindiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı, din ve vicdan özgürlüğünün hem teminat altına alınması hem de genişletilmesiyle ilgili olarak atılacak adımların her zaman yanında olmayı insan hak ve hürriyetlerinin bir gereği olarak görmektedir” denildi.

‘Cemevleri ibadethane olsun’ iddiası

Sabah gazetesinde yer alan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yalanladığı haber şöyle:

Demokratikleşme paketi çerçevesinde gündeme gelecek, Alevi Açılımı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Başbakan Tayyip Erdoğan'a "devrim" gibi önerilerin yer aldığı bir rapor sundu.

Diyanet raporunda, Aleviler için "eşit haklar" istendi. Alevilerin sorunları ve taleplerinin geniş şekilde ele alındığı raporda, son günlerde Alevi Açılımı çerçevesinde gündeme geleceği konuşulan düzenlemelerin de analizi yapıldı.

Cemevlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve Alevi dedelerinin kamudan ödenek alması gibi meselelerin sorunun çözümü için yeterli olmadığını savunan Diyanet İşleri Başkanlığı, kapsamlı bir reform önerisi yaptı.

Buna göre Alevilerin tüm sorunlarının çözümü ve inançlarını yaşamaları için gerekli tüm ihtiyaçlarının karşılanması için Diyanet İşleri Başkanlığı'na paralel bir yapı kurulması önerildi.

Bu yapıya Diyanet'e ayrıldığı gibi özel bir bütçe ayrılması teklif edildi. Cemevlerine ibadethane tartışmalarına da son noktayı koymak isteyen Diyanet, "Kimse ibadethane tanımı yapma hakkına sahip değil" dedi.

İşte Diyanet'in önerileri:

YENİ YAPI: Din İşleri Yüksek Kurulu kurulsun. Bu yapı Bakanlık olarak kurgulansın ya da Başbakan Yardımcılığı'na bağlı olsun. Diyanet bu yapı altında olsun. Diyanet gibi Aleviler de benzer bir yapılanma ile bu Kurul'a bağlansın. Böylece Aleviler de kamuda ve karar alım süreçlerinde söz sahibi olsun, ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözülmesi en etkili merci tarafından sağlansın. Tüm cemevleri ve dedeler bu yapıya bağlı olsun. Dedeler, imam, müezzin ve müftü gibi kamu görevlisi olsun.



EŞDEĞER KAYNAK: Alevilerin sorunları elektrik, su yada cem evleri ile dedelere kamu yardımının çok ötesinde. Bu yüzden sorunların tespiti ve çözümü yeni kurulacak yapı tarafından sağlansın. Din İşleri Yüksek Kurulu'na ayrılacak bütçe ile Aleviler için de Diyanet'e göre yükümlülük ve iş kapasitesi oranınca kaynak sağlansın. Yeni yapı tüm ihtiyaçlarını kendi bütçesinden karşılasın.



CEMEVLERİNE STATÜ: "İbadethane" tanımını ne devlet ne de Diyanet yapabilir. Hangi inançtan olursa olsun, kişiler ibadetlerini nerede yapıyorsa oraya ibadethane denilebilir. Aleviler cemevlerini ibadethane olarak tanımlıyorsa, karşı çıkmanın gereği yok.



DİĞER AZINLIKLAR DA SÖZ SAHİBİ OLSUN: Din İşleri Yüksek Kurulu sadece Aleviler veya Diyanet değil, toplumdaki tüm diğer azınlık inançların ihtiyaç ve sorunlarının çözümü için de çalışsın. İnanç ve ibadet özgürlüğü önündeki tüm sorunların kaldırılması noktasında aktif bir yapıda olsun.

Erdoğan'a sundu

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in raporu geçtiğimiz günlerde Başbakan Tayyip Erdoğan'a bizzat sunduğu öğrenilirken, Erdoğan'ın da tekliflere olumlu yaklaştığı ifade edildi. Görüşmede, Alevi toplumunun sorunlarına karşı çözüm için güçlü bir irade ortaya koyulduğu ifade edildi.