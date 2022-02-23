Diyanet, cami inşaatları için yardım kampanyası başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, il ve ilçe müftülüklerine gönderdiği yazıda, yapımı süren camiler için cuma namazı sonrası bağış toplanması istendi.

Bu yıl 16.1 milyar lira bütçe verilen Diyanet, geçtiğimiz günlerde “Kuran kurslarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması” için vatandaşlardan 250 lira bağış istenmişti. Şimdi de camiler için yeni yardım kampanyası yapıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Diyanet tarafından il ve ilçe müftülüklerine 1 Şubat’ta gönderilen yazıda, “inşa edilmekte olan camilerin tamamlanarak ibadete açılabilmesi için milletin desteğine ihtiyaç duyulduğu” ifade edildi, 18 Şubat’ta “cuma namazı sonrası sergi sererek ya da kutu koyarak” yardım toplanması istendi. Vaazlarda ve okunacak hutbelerde “yardım kampanyasının amacının anlatılacağı ve milletin kampanyaya azami derecede ilgi göstermesi hususunda gayret sarf edileceği” vurgulanan yazıda, “Hiçbir cami, yardım toplama faaliyetinin kapsamı dışında tutulmayacak. Her camide görevlilerimizin yardım toplama faaliyetlerinde gereken özeni göstermesi sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda, il müftülükleri de valilik oluru alarak “Cami Yardım Toplama Komisyonu” üyelerine “yardım toplama tutanağı” iletti.

Pakistan'a özel uçakla gitti

İnşaatı süren camiler için para toplandığı sırada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki heyet Pakistan’daydı. Erbaş’ın, bu ülkeye Cumhurbaşkanlığı envanterindeki jetle gitmesi tartışma yaratmıştı. Erbaş, hafta sonu Pakistan’daki türbe ziyareti sırasında da aracına güller atılarak karşılanmıştı.