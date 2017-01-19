Diyanet belgesine göre; Gülen, psikiyatri kliniğinden ‘reaktif ankisiyete’ raporu almış!

Diyanet İşleri Başkanlığı, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na kurumlarından vaiz olarak çalışan Fethullah Gülen’in 37 yıl önceki özlük dosyasını gönderdi. Dosyada, Gülen’in Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nden "reaktif anksiyete" teşhisinin konulduğu o güne ait hastane belgeleri bulunuyor. Özlük dosyasında Gülen’e bu hastalığı nedeniyle verilen 20 günlük rapor da dikkat çekti.

Diyanet’ten TBMM Darbe komisyonuna gönderilen yazıda şöyle denildi:

"Çanakkale ili merkez vaizi iken 20.03.1981 tarihinde görevinden istifaen ayrılan Fethullah Gülen’in başkanlığımızdaki özlük dosyasının ve Çanakkele İl Müftülüğünde bulunan şahsi dosyasının incelenmesinde ilgi yazınız ile istenen 21.03.1999 tarihli ABD seyahatine sebep olarak gösterilen hastalığıyla ilgili herhangi bir raporun bulunmadığı anlaşılmış olup, görevde olduğu süre içeresinde almış olduğu ve dosyasında bulunan hastalık raporlarının ise birer sureti ekte gönderilmiştir.”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gülen'in, İstanbul İl Müftülüğü’ne bağlı çalıştığı dönemle ilgili özlük dosyasında 1980 yılı ve 2 Mart 1981 tarihinde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümüne başvurusu, "reaktif anksiyete" teşhisi ve hastaneden aldığı 20 günlük rapor ve hastalığına yazılarn reçeteler bulunulor.’

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Darbe Komisyonu'na gönderilen özlük belgesi için tıklayınız.