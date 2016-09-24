Diyanet Başkanı'nın cemaatlerle buluşmasında gündem mehdilik tartışması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'FETÖ’yle ilgili hazırlanan 'dini istismar' raporundan sonra cemaaterle ve tarikatlarla buluşma düzenleyecek. Diyanet Başkanı Mehmet Görmez’in cemaat ve tarikat liderleriyle yapacağı zirv için tavsiye kararları alınacağı belirtildi. Mehdilik tartışmasının bu zirvenin en önemli konusu olacağı aktarıldı.

Hac farizasını yerine getiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Mekke’den döndükten sonra Türkiye’deki dini sivil yapılarla bir araya geleceklerini açıklamıştı. Karar'dan Erol Metin'in haberine göre, Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatinin darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanmasının ardından önem kazanan konu üzerine Diyanet’in cemaat ve tarikatlarla buluşmasına dair kurumda hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Diyanet yetkilileri, Ankara’da gerçekleştirilecek programın içeriğini netleştirmeye uğraşıyor. Başkan Görmez’in, cemaat ve tarikat liderlerine hangi mesajları vereceği üzerine kafa yoruluyor.

Tek tek görüş alınacak

Diyanet’teki toplantılarda ön plana çıkan eğitim. Söz konusu buluşmada, dini konularda tasviye kararları alınması yönünde. Buna göre Görmez ve Diyanet uzmanları, önce tarikat ve dini eğilimli cemaatlerin temsilcilerini tek tek davet edip meselelere nasıl baktıklarını soracak. Daha sonra ise dini sivil yapıların tamamının yer aldığı bir toplantı tertip edilip tartışmalı alanlara ilişkin görüşler alınacak. Toplantılardan çıkan eğilime göre Diyanet, sahih dini bilginin oluşturulması noktasında tavsiye kararları almayı planlıyor.

En ihtilaflı konu mehdilik

Tavsiye kararlarında yer verilmesi düşünülen tartışmalı konuların başında mehdilik geliyor. Mehdilik kavramının İslam’daki yeri Diyanet tarafından muğlak bırakılmış durumda. Diyanet bugüne kadar mehdilik konusunda net bir görüş bildirmedi. Karar'da yer alan habere göre ise tarikat ve cemaatlerin ekseriyeti ise mehdiliğin İslam’daki yerinin tartışmasız olduğu görüşünde. Mehdilik anlayışına ilişkin farklı yorumların, istismara kapı araladığı belirtildi.

Değerler 8 başlıkta raporda

'FETÖ'nün dini istismarı iddiasıyla hazırlanan raporda “Allah’ın adı istismar edildi”, “Kur’an istismar edildi”, “Hazreti Peygamber istismar edildi”, “Sahabeyi istismar etti”, “İslâmi kavramlar hem istismar hem tahrif edildi”, “En çok istismar edilenler genç dimağlar ve körpe zihinler”, “Beddua istismar edildi”, “Fetva istismar edildi” adlı 8 başlık yer aldı.

Olağanüstü Din Şurası’nda alınan karar doğrultusunda Din İşleri Yüksek Kurulu, 'FETÖ' raporunun taslak halini tamamladı. Hassas konularda gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından rapor, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e sunulacak. Görmez’in onayı sonrası kurumun 'FETÖ' çalışması, kamuoyuyla paylaşılacak.