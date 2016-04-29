Diyanet Başkanı'ndan 'AİHM'in Alevi kararı' yorumu: Milletin vereceği karar bütün mahkemelerden yücedir!

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Alevilerin din özgürlüğü haklarının ihlal edildiği ve cemevlerine yasal statü tanınması yönündeki kararına ilişkin, "Millet olarak birbirimizin hakkına ve hukukuna saygı konusunda vereceğimiz ortak kararın bütün mahkemelerin kararlarından yüce olduğuna inanırım" dedi.

AİHM: Alevilerin tüm hakları yerine getirilmeli; cemevlerine yasal statü tanınmalı

Hürriyet’te yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Karabük Üniversitesi Camii'nin açılış törenine katılmak için geldiği Karabük'te, Vali Orhan Alimoğlu'nu makamında ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Görmez, AİHM'nin Alevilerin din özgürlüğü hakları konusunda verdiği kararı değerlendirdi.

Görmez şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanı olarak, bizim millet olarak birbirimizin hakkına ve hukukuna saygı konusunda vereceğimiz ortak kararın bütün mahkemelerin kararlarından çok daha yüksek ve yüce olduğuna inanırım. Bütün inanç farklılıklarımızla birlikte bizi bin yıldır millet kılan değerlerle birlikte birbirimize karşı vereceğimiz kararın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim daha çok millet olarak birbirimize karşı verdiğimiz ortak kararların önemli olduğunu ifade etmek isterim sadece."

Vali Orhan Alimoğlu, Görmez'e divan kitabı, Görmez de Alimoğlu'na Kuran-ı Kerim hediye etti.