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Dünya

AİHM: Alevilerin tüm hakları yerine getirilmeli; cemevlerine yasal statü tanınmalı

AİHM, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. ve 14. maddelerin açık ihlalini tespit etti

26 Nisan 2016 20:37

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülen duruşmada, Türkiye'de yaşayan Alevilerin tüm hakların yerine getirilmesi; cemevlerine yasal statü tanınması gerektiği yönünde karar bildirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Levent Gündüz’ün haberine göre, bugün saat 11.30 - 11.45 arasında büyük dairede görülen duruşmada AİHM, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. ve 14. maddelerin açık ihlalini tespit etti. 3 Haziran 2015 tarihinde AİHM'deki ilk duruşmaya Türkiye Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan katılmıştı. Bugünkü karar duruşmasına Vakfın ikinci başkanı Ali Asgar Serin, Avukat Namık Sofuoğlu katıldılar.

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aihmalevihaberTürkiye Cem Vakfı Başkanıİzzettin DoğanAli Asgar SerinAvukat Namık Sofuoğlu

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