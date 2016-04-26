AİHM: Alevilerin tüm hakları yerine getirilmeli; cemevlerine yasal statü tanınmalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülen duruşmada, Türkiye'de yaşayan Alevilerin tüm hakların yerine getirilmesi; cemevlerine yasal statü tanınması gerektiği yönünde karar bildirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Levent Gündüz’ün haberine göre, bugün saat 11.30 - 11.45 arasında büyük dairede görülen duruşmada AİHM, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. ve 14. maddelerin açık ihlalini tespit etti. 3 Haziran 2015 tarihinde AİHM'deki ilk duruşmaya Türkiye Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan katılmıştı. Bugünkü karar duruşmasına Vakfın ikinci başkanı Ali Asgar Serin, Avukat Namık Sofuoğlu katıldılar.