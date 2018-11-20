Diyanet Başkanı'na vatandaştan mektup: Üniformanla Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretin izahı var mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 10 Kasım'ın hemen öncesinde Atatürk'e yönelik hakaretleriyle tanınan yazar Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyaret tartışılmaya devam ederken, Sözcü yazarı Emin Çölaşan bir okur mektubunu paylaşarak, vatandaş Salim Taşçı'nın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelttiği soruları köşesine taşıdı.

Salim Taşçı'nın mektubunda yer alan sorulardan bazıları şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı üniformanla ziyaretin izahı var mıdır? Görevli olarak mı, şahsi düşüncenle mi gittin?

'Kul hakkından' söz etmişken, Diyanet'in ve Diyanet Vakfı'nın son on yıllık hesaplarını, Allah rızası için bağımsız denetçilere açmaya var mısın?

Ziyarete devletin lüks Mercedes'i ile gittin…Kul hakkına girer mi?

Hediye olarak yanında götürdüğün kitaplar Diyanet Yayını ise, yetim hakkının olduğu bütçeden mi karşılandı? O halde, vurgu yaptığın 'Kul hakkı' nerede kaldı?"

Emin Çölaşan'ın "Diyanet Başkanı’na vatandaş mektubu" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz