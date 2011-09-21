Diyanet Başkanı: İmanı yargılamak kula düşmez o Allah'ın işidir

T24 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Suudi Arabistan’ın Ahbariyye Haber Kanalı’na verdiği mülakatta “Bir Müslümanın kendi yorum dünyasından hareketle başka bir Müslümanı tekfir etmesi, dalaletle suçlaması, imanını yargılamaya kalkışması aynı zamanda bir fikir ve düşünce terörüdür” dedi.



Nebevi Sünnet ve Çağdaş İslami Araştırmalar Konferansı’nda ‘Tekfir Fenomeni’ başlıklı bir sunum gerçekleştirmek üzere Medine’ye giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Suudi Arabistan’ın etkin haber kanallarından Ahbariyye’ye verdiği mülakatta bir Müslümanın başka bir Müslümanı tekfir etmesinin bir fikir ve düşünce terörü olduğunu söyledi. Başkan Görmez şöyle devam etti;

“Bu terör, şiddeti mübah gören başka terörlerin de öncüsü ve habercisidir. Yüze yakın fikir ve düşünce okulunu bağrından çıkarmış bir medeniyetin çocukları Sünni, Şii, Vahhabi, Selefi gibi suni ayrımlara kapılarak birbirlerini tekfir edemezler. Dini ilimler öğreten bütün fakülte ve üniversitelerin bu durumu göz önünde bulundurarak, programlarını, müfredatlarını yeniden gözden geçirmesi bir zorunluluk addetmiştir.”

Yeryüzünde en kötü yargının Müslümanların birbirinin imanını yargılaması olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Görmez, ‘Allah imanı yargılamayı insanlara bırakmamıştır. İmanı yargılamak kula düşmez. O Allah’ın işidir’ dedi.

Hazreti Peygamberin vefatından sonraki dönemde yapılan bu türden yargılamaların Müslümanları parçalanmaya götürdüğünü hatırlatan Başkan Görmez, modern zamanlarda aynıhastalığın tekrar nüksettiğini ve insanların kendi yorumlarını esas alarak başka Müslümanların imanlarını yargılamaya kalkıştıklarını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez ayrıca; bu durumun dünyanın birçok yerinde ve İslam dünyasında ciddi sorunlara yol açtığını, Kafkasya’daki karışıklıktan Somali’deki açlığa kadar pek çok yanlışın temelinde cehalete dayanan bu fikir ve düşünce terörünün olduğunu söyledi.







