Diyanet Başkanı Görmez: Gelin camide dünya kelamını konuşalım

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "camilerde birbiriyle sohbet eden gençlere karşı toplumda yanlış bir algı oluştuğunu" belirterek, "Camiler, gençliğimizin dinimizin mubah gördüğü her türlü hal ve hareketi yapabilecekleri bir mekan olmalı. Camide dünya kelamı konuşulmaz’ deniliyor. Bu doğru değil. Gelin camide dünya kelamını konuşalım" dedi.

Görmez, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftülüğü ve Erguvan Gençlik Derneğince Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Başkan Gençlerle Buluşuyor" programına katıldı.

Camileri vatandaşların daha sık kullanması için çaba göstereceklerini belirten Görmez, "Asıl amacımız aslında, camilerimizi hayatın kıyısından hayatın merkezine kalbine çekebilmek. Sadece belli bir yaşın üzerinde vatandaşlarımızın gidip ibadet ettiği mekan değil de çocukların, gençlerin, kadınların, toplumun her kesiminin aynı zamanda gidip muhabbet edebildikleri, kaynaşabildikleri ruhen ve manen kendilerini geliştirdikleri bir mekana dönüştürmek" diye konuştu.

'Geç kalma genç gel' sloganı

Bu yılki sloganı kendilerinin belirlemediğine dikkati çeken Görmez, "Sloganı gençler kendileri buldu, biz bulmadık. Biz onlara sorduk ne diyelim, onlar da, "geç kalma genç gel dememizi istediler. Modern zamanlarda gençliği kuşatan pek çok manevi hayatı kemiren tehlikelerle gençlik karşı karşıya" dedi.

"Tarih boyunca camilerin insanoğlunun gönül dünyasını, ruh dünyasını imal, inşa etmesine yardımcı olan çok önemli müesseseler olduğunu" vurgulayan Görmez, şöyle devam etti:

"Ama bizim toplumumuzda yıllardır cami biraz hayatın kenarında kıyısında kaldı. Sadece bir yaşın üzerinde insanların gidip ibadet ettikleri, sadece namaz vakitlerinde açılan namazdan sonra da kapanan birer mekan olarak algılanmaya başladı. Bu kesinlikle doğru değil. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak camileri günün bütün saatlerinde kapısı açık olan bilhassa genç kardeşlerimizin gidip muhabbet ettikleri, konuşabildikleri ve sohbet ettikleri mekanlara dönüştürmek istiyoruz. Biz camilerimiz de bundan sonra bütün bu hedefleri dikkate alarak yeniden tasarlamak zorunda olduğumuzu tespit etmiş bulunuyoruz."

'Camiler sıradan devlet daireleri değil'

Camilerin işlevinin farklı olduğunu belirten Görmez, şunları kaydetti:

"Camiler sıradan devlet daireleri değil. Yani günün belli saatlerinde açılan ve belli saatlerinde kapanan, kapatılması gereken mekanlar değildir. Doğrusu 24 saat camiler açık olmalı ve onun yanından geçen herhangi bir insan gönlüne doğduğu zaman rahatlıkla içerisine girip hem ibadetini yapabilmeli hem de orada arkadaşlarımızla buluşup sorularına cevap alabilmeli. Aynı şekilde gençliği kuşatan mekanlar olarak yeniden tasarlanması gerekir. Ben bir çağrıda bulundum, toplumda yanlış bir algı var. Gençler camiye gittiği zaman birbirlerinin kulağına bir şeyler fısıldadığı zaman dahi büyükler tarafından 'camide dünya kelamı konuşulmaz' deniliyor. Bu doğru değildir. Ben gençliğe çağrıda bulundum. Gelin camiye birlikte dünya kelamı konuşalım. Yeter ki konuştuğumuz kelam güzel, hoş anlamlı ve faydalı olsun." dedi.