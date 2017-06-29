Diyanet Başkanı: Çağın meydan okumalarına cevap verirken zayıf kaldık

Dinayet İşleri Bakanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile bir araya geldi. 'FETÖ' ile mücadeleye dikkati çeken Görmez, "Müslüman kardeşlerimiz çocuklarını ve geleceğini FETÖ ve benzeri yapılardan korumak zorundadır" dedi. Görmez, İslam dünyasını eleştirerek "Çağın meydan okumalarına cevap verme konusunda geç kaldık. Zayıf kaldık" diye konuştu.

Bosna Hersek İslam Birliği binasındaki görüşmede Görmez, Kavazovic'in ve tüm Bosna Herseklilerin bayramını kutladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Görmez'in bayramlaşma ziyaretinde, İslam dünyasının içinden geçtiği süreç, Bosna Hersek İslam Birliğinin ülkenin dini hayatına katkıları, birlikte hayata geçirilecek projeler ve 'FETÖ'yle mücadeleye ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görmez, buradaki konuşmasında, İslam dünyasının iki noktada geç kaldığını ifade ederek "Biz Müslümanlar tarihi mirasımızı güncelleyerek gelecek nesillere taşıma konusunda, ilmi mirası taşıma konusunda ve çağın meydan okumalarına cevap verme konusunda geç kaldık. Zayıf kaldık" diye konuştu.

"Çocuklarınızı FETÖ'den uzak tutun"

Başkan Görmez, Körfez krizine de değinerek, "Körfez kriziyle çok daha yeni bir sürece girdiğimizi görüyoruz. Çağın oluşturduğu suni yapılanmaların ne olacağı belli değil. Burada İslam'ın yeryüzüne getirdiği hak ve adalet ölçülerine göre hareket edecek ve ilkeler üzerine ısrar edecek düşüncelere ihtiyaç var. Onun için riyasetteki birlik, beraberlik ve ahenk gittikçe önem arz ediyor. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada Müslüman kardeşlerimiz çocuklarını ve geleceğini FETÖ ve benzeri yapılardan korumak zorundadır" ifadelerini kullandı.