Diyanet: Amaç geniş katılımı sağlamak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, cuma namazı kılma vaktinin mesailere göre düzenlenmesiyle, ''14 asırdır uygulanan namaz vakitlerinde bir değişikliğin değil, sadece geniş

katılımla kılınan cuma namazına, çalışan vatandaşlardan arzu edenlerin katılımına imkan sağlanmasının'' amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, kurumun web sayfasındaki bilgiler esas alınarak hazırlanan bir haberdeki ''Cuma namazı kılma vakti mesailere göre düzenlenecek'' ifadesinin, ''Diyanet'ten Müthiş Atılım: Cuma Namazı Saati Değişiyor'' gibi başlıkla kamuoyuna sunulduğu kaydedildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



''Modern yönetim anlayışı gereği kurumun mevcut durumunu objektif bir şekilde tespit ederek, yönünü ve mesaisini istikbale çevirmek ve uzun vadeli bir bakış açısı geliştirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Başkanlığımızca 2010-2013 yılları için hazırlanan bu planda, arzu eden vatandaşlarımıza din hizmetlerini ulaştırmak da stratejik bir amaç olarak belirlenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla yapılması düşünülen faaliyetlerden birisi de uzun yıllardan beri kış aylarında yurdumuzun büyük bölümünde, il müftülerinin inisiyatifi ile ihtiyaca binaen cuma ve teravih

namazlarının, belli dönemlerde yine vakti içinde fakat belli bir süre geciktirilerek kılınması uygulamasının devam ettirilmesidir.

Bu, dinin ana kaynaklarında açıkça belirlenen ve 14 asırdır uygulanan namaz vakitlerinden bir değişiklik değil, sadece geniş katılımla kılınan Cuma namazının çalışan vatandaşlarımızdan arzu edenlerin katılımına imkan sağlanmasıdır.''