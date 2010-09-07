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Ekonomi

Diyanet açıktan personel atamasını erteledi

Diyanet İşleri Başkanlığı, açıktan personel alımı için lisans düzeyinde düzenlediği sözlü sınavı, KPSS soruşturması sonuçlanana kadar erteledi.

07 Eylül 2010 03:00

T24- Diyanet İşleri Başkanlığı, açıktan personel alımı için lisans düzeyinde düzenlediği sözlü sınavı, KPSS soruşturması sonuçlanana kadar erteledi.
    

Başkanlığın, internet sitesinde konuya ilişkin yayınlanan duyuruda, "11 Temmuz 2010 tarihinde lisans mezunları için yapılan KPSS'ye girerek Başkanlığımızca ilan edilen 2010-I Açıktan Atama başvurularına Kur'an Kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık için müracaat edip sözlü-uygulamalı sınavına girme hakkı elde edenlerin ilan edilen sözlü-uygulamalı sınavları, KPSS hakkındaki ilgili kurumlarca yürütülen soruşturma sonuçlanana kadar ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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