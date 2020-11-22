Diyanet, 4-6 yaş Kuran kurslarında yüz yüze eğitimin sonlandırıldığını duyuran yazıyı geri çekti. Yeni bir yazı daha yayımlayan Diyanet, kursların 23 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

BirGün gazetesinden Mustafa M. Bildircin’in haberine göre, İl müftülerine önceki gün gönderilen ve 4-6 yaş Kuran kurslarında yüz yüze eğitimin yeni yıla kadar sonlandırıldığını duyuran yazıyı geri çeken idare, dün yeni bir yazı yayımlayarak, “4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kuran kurslarında 23 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitime devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Önceki gün aldığı karar ile hafızlık eğitimi verilen yatılı Kuran kurslarının, pansiyonlarının yüzde 60’ı oranında yüz yüze eğitime devam edeceğini açıklayan Diyanet, kararını güncelledi. Pedagogların, “Küçük yaşta çocuğa verilen dini eğitim, çocuğun ileriki yaşları için geri dönülemez zararlara yol açabilir” uyarısını yaptığı 4-6 yaş Kuran kurslarının yüz yüze devam etmesi kararlaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç imzalı yazıda şunlar kaydedildi:

“4-6 yaş ve İhtiyaç Odaklı Kuran kurslarımızda yüz yüze eğitime ara verildiği malumlarınızdır. Ancak görülen lüzum üzerine kararın tahsisine ihtiyaç duyulmuştur. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler çerçevesinde 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kuran kurslarında 23 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitime devam edilmesi hususlarını tensiplerinize arz ederim.”

Diyanet, 2019 yılında 4-6 yaş Kuran Kursları’nda 131 bin öğrenciye okulöncesi eğitim verdi. Kurslarda eğitim gören çocukların sayısı son dört yılda yüzde 758 arttı.