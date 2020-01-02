Diyanet 2020 takvimi için 9 milyon lira harcamış

Fetvalı takvim
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl bastırdığı takvimlere koyduğu fetvalarla da sık sık gündeme gelmişti. Diyanet’in geçmiş yıllardaki takvimlerindeki bazı tartışmalı ifadeler şöyleydi:
Ateistin kestiği eti yemek, baskılı tişörtle ve üzerinde canlı varlıkların resimleri ile namaz kılmak günahtır.
Lades haramdır. Taraflardan bir kimsenin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır.
Kabirlerin yükseltilmesi, üzerine kubbeli binalar yapılması, taşına övücü veya kaderden şikayet edici sözler yazılması dinimizce yasaklanmıştır.
Kürtaj cinayettir. Anne karnındaki ceninin dinen meşru sayılan haklı bir gerekçe olmadan düşürülmesine, aldırılmasına ve gebeliğe son verilmesine müsaade edilemez.
Cinsel arzuları tahrik eden ifade ve tasvirleri içeren, haramları güzel gösteren müzikleri yapmak ve dinlemek günahtır.