Diyanet 2020 takvimi için 9 milyon lira harcamış

2020 yılı için bütçeden 11,5 milyar lira ödenek ayrılan ve 125 bin çalışanı olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın baskı harcamaları ortaya çıktı. Diyanet’in 3 milyon 384 bin adet basılan 2020 takvimlerine 9 milyon 881 bin 280 TL harcandı. Dergilerinin maliyeti ise 5 milyon 82 bin lira oldu. Diyanet Aile Dergisi’nin sadece grafik tasarımı için 117 bin TL harcandı.

Diyanet Çocuk Dergisi, Diyanet Aylık Dergi ve Diyanet Aile Dergisi'nin bir yıllık basım masrafının 5 milyon 82 bin TL olduğu belirlendi. Dergilerin 12 sayısının montaj, kalıp, baskı, cilt, poşetleme, etiketleme, paketleme, teslim ve kabul şartlarını içeren iki ayrı sözleşme imzalandı. Bu dergilerin grafik tasarımlarına ise toplam 212 bin 400 TL ödendi. Diyanet tarafından basılan süreli yayınlardan Diyanet Aylık Dergi'nin ve Diyanet Aile Dergisi'nin yıllık aboneliği 72 TL, Diyanet Çocuk Dergisi ise 60 TL. Diyanet İlmi Dergi 56 TL, Diyanet Arapça İlmi Dergi ise 25 TL ücret alınıyor.