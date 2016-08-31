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15 Temmuz Darbe Girişimi

Diyanet, 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin ailelerini hacca götürüyor

45 kişinin hacca gitmesi için gerekli işlemler başlatıldı

31 Ağustos 2016 19:30

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin ailelerinden 45 kişiyi hacca götürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, darbe girişimi sonrasında hayatını kaybeden ailelerinin hacca götürülmesi kararı alındı. Bunun üzerine pasaportları bulunanlara öncelik verilerek, bu yıl şehit olanların ailelerinden 45 kişinin hacca gitmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

İşlemleri tamamlanan  aileler, pazar günü Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hac yolculuğuna çıkacak ve 30 Eylül'de yurda dönecek.

 

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