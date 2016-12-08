Diyanet 15 Temmuz sonrası 38 ülkede 'FETÖ istihbaratı' toplamış

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın TBMM Darbe Komisyonu’na gönderdiği belgelerde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/ PYD’nin yurtdışı yapılanması hakkında 38 farklı ülkede din görevlileri aracılığıyla istihbarat raporları hazırladığı ortaya çıktı. Bazı raporlarda 'FETÖ' ile ilişkili olduğu belirtilen kişilerin fotoğraflarının yer alması da dikkat çekti. Cami görevlileri aracılığıyla hazırlanan raporlarda, 'FETÖ' ile bağlantılı şirketler, dernekler, vakıflar ve medya kuruluşlarıyla ilgili ayrıntılı istihbarat bilgileri yer aldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11-14 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenen 9. Avrasya İslam Şûrası’na sunulmak üzere yurtdışındaki temsilcilerden istediği raporlar TBMM Darbe Komisyonu’na ulaştırıldı.

Bazı raporlarda 'FETÖ' ile ilişkili olan kişilerin fotoğraflarının yer alması da dikkat çekti. Cami görevlileri, din koordinatörü ve din hizmetleri müşavirleri aracılığıyla hazırlanan raporlarda, 'FETÖ’nün ilgili ülkelerdeki okullar ve dershaneleri; 'FETÖ' ile bağlantılı şirketler, dernekler, vakıflar ve medya kuruluşlarıyla ilgili çok ayrıntılı istihbarat bilgileri yer aldı. 38 farklı ülke hakkında hazırlanan 50’ye yakın raporlardan bazılarında; istihbarat çalışması yapan din görevlileri ve imamların görev yaptığı cami isimleriyle birlikte raporlarda yer alırken; bazı raporlarda ise ilgili ülkenin koordinatör din görevlilerinin isimleri de bulunuyor.

Kimi raporlarda; 'FETÖ’cü kişiler hakkında "2-3 kişi hariç çok nadiren cumaları ve bayramları camiye gelirler", "Aktif olarak hiçbir faaliyette bulunmasa da halen gönül bağını devam ettirdiği söyleniyor. Ev hanımı" gibi tanımlamalar yapılması dikkat çekti.

İmamlardan rapor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Almanya Köln raporu adıyla komisyona gönderdiği belgede “Köln Din Hizmetleri Ateşeliği 2. Bölge Camileri Avrasya Şûrası Raporları başlığı altında cami görevlileri tarafından hazırlanan raporlar şöyle yer alıyor: "Oberbergischer Kreis ilçesine bağlı olan ve camimizin de bulunduğu Bergneustadt’ta FETÖ’nün eğitim kurumu olarak sadece AKTİVE LERNHİLFE denilen bir dershanesi bulunmaktadır. Burası Oberbergischer Kreis’taki tüm PDY yapılanmasının karargâhı/merkezi kabul edilmektedir. Zekat, kurban, abonelik ve insan kaynakları tüm buradan sevk ve idare edilmektedir. Üye ve yöneticilerinin tamamı camimizin de cemaati olup bu kişilerin desteği ile halen varlığını sürdüren bu fesat yuvası cami hizmetleri hakkında da asılsız tezviratlar yaymakta ve Alman makam ve yerel medyasıyla dirsek teması halinde çalışmalarına devam etmektedir. N.S. Bergneustadt Merkez Camii Din Görevlisi.”

Aynı raporda başka bir cami görevlisi ise 'FETÖ’yle ilişkili kişiler hakkında ayrıntılı bilgileri maddeler halinde sıralarken; cami görevlisinin ismi ve görev yaptığı cami de söz konusu istihbarat bilgilerinin altında “Bölge sorumlusu” “15 Temmuz darbe girişiminden sonra pozisyonunu aynen koruyor” “Kurban, zekat işlerinde aktif rol alıyor” gibi notlara yer verdi. Aynı raporda paylaşılan istihbarat bilgilerinin bazıları şöyle:

- B.D. ve C.D.: Bu kişiler daha önce bu bölgede ikamet etmekteyken bu örgüt tarafından Köln bölgesindeki eğitim kurumlarında eğitici olarak istihdam edilmişlerdir. Halen faal olarak görev yaptıkları söyleniyor.

- T.Ö.: Üniversite yıllarında bu yapılanmanın evlerinde kalmış, Almanya’ya gelin olarak gelmiştir. Aktif olarak hiçbir faaliyette bulunmasa da halen gönül bağını devam ettirdiği söyleniyor. Ev hanımı.

H. A. Fürthen/Sieg Camii Din Görevlisi