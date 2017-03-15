Diyalog Grubu'ndan Hasip Kaplan: En yüksek 'hayır' oyu Güneydoğu'dan çıkacak

TBMM’de çeşitli dönemlerde görev yapmış milletvekili, akademisyen, gazeteciler, sivil toplum ve meslek örgütleri temsilcilerinden oluşan Diyalog Grubu’ndan Hasip Kaplan, düzenlenen panel için gittikleri Diyarbakır’da iki günlük izlenimini, "Türkiye’de en yüksek 'hayır' oyu Güneydoğu’dan çıkacak" sözleriyle aktardı. OHAL koşullarına da dikkat çeken Kaplan, "Baskılar nedeniyle toplantılar yasaklandığı ve çalışmalar engellendiği için görünürde bir şey yokmuş gibi gözükse de halkın sandığa gideceğini ve 'hayır' oyu kullanacağını gördük” dedi.

Eski HDP’li Milletvekili Hasip Kaplan, T24’e, Diyalog Grubu, Yurttaş Girişimi, Barış Bloku ve Demokrasi İçin Birlik olmak üzere 4 grup olarak son iki günü Diyarbakır’da panele katılarak STK’larla bir araya geldiklerini söyledi. Esnaf ve sokaktaki insanlarla konuşma fırsatı da bulduklarını anlatan Kaplan, "Sur’un kapanamayan yarası gündem olarak ortada duruyor" dedi. Diyarbakır’da bulundukları sırada Lice’nin 18 köyünde operasyonların da sürdüğüne dikkat çeken Kaplan, Baskılar nedeniyle toplantılar yasaklandığı ve çalışmalar engellendiği için görünürde bir şey yokmuş gibi gözükse de halkın sandığa gideceğini ve 'hayır' oyu kullanacağını gördük" dedi. 'Evet' kampanyasında iktidarın devlet güçlerini kullanarak çalışma yürüttüklerini vurgulayan Kaplan, "Halk bunca yaşanan baskılara, mağduriyetlere, gözaltılara, kayyımlara tepkesini 'hayır' oyu vererek gösterecek” dedi.