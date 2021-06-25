Diyaliz yolsuzluğu | Murat Ağırel: Olay öyle organize ve büyük ki ne kadarlık bir kamu zararının oluştuğuna dair rakam bile verilemiyor

Diyaliz yolsuzluğuyla ilgili kaleme aldığı yazılarına devam eden Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, ABD Adalet Bakanlığı’nın raporunda, Türkiye'de doktorlara rüşvet dağıttığını belirtilen FMC şirketiyle ilgili bu kez Rekabet Kurulu’nun raporundaki detayları aktardı.

“Okurken yüzünüz kızaracak olayları madde madde anlatayım” diyerek sözlerine başlayan Ağırel, şu bilgileri aktardı:

“Ege ve Marmara Bölgeleri'nde diyaliz sarf malzemesi satışı yapan firmalar arasında anlaşma sağlanarak, ihalelerin paylaşılmaya başlandığı, kamu kurumlarının açmış olduğu ihalelerde normal satış fiyatlarının yüzde 50 oranında arttırılarak ihalelerin alındığı ve devletin büyük zarara uğratıldığı belirlenmiş.

Marmara'da yaklaşık 4-5 yıldır firmalar arası münasebetin var olması sebebiyle fiyatların hep üst düzeyde seyretmiş olduğu ifade edilerek, gereğinin yapılması talep edilmekte.

Kurum kayıtlarına intikal eden ve gizlilik talebi bulunan e-postalarda ise Gambrotürk Tıbbi Ürünler ve Sağlık Ticaret A.Ş. ile piyasada diyaliz malzemeleri satan bazı firmaların ihalelerde anlaşma yaparak devleti zarara uğrattıkları ifade edilerek, bazı hastane ihaleleri örnek olarak verilmekte ve gereğinin yapılması talep edilmekte.”

“Olay öyle organize ve büyük ki ne kadarlık bir kamu zararının oluştuğuna dair rakam bile verilemiyor. Fakat buna rağmen Rekabet Kurulu özellikle iş birliğine giden GAMBRO ve FRESENİUS yani FMC adlı firmaların üzerinde duruyor” diyen Ağırel yazısında raporda geçen söz konusu yazışmalardaki hastane isimlerini paylaştı.

Ağırel ayrıca yazısının sonunda, "Yazı dizisinin son bölümünde ise çok daha çarpıcı bir hamleyi aktaracağım. İpucu vermek gerekirse bir özel hastanede anlaşmalı eczaneler için yazılan reçeteler, o reçetelerden hastanın haberi yokken alınan ilaçlar ve hiç hasta görmeden reçete yazan doktorları anlatacağım..." notunu düştü.

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