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Sağlık

Diyaliz hastalarına ümit ışığı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı tarafından yapılan bir araştırmada, gece uyurken daha uzun süre yapılan diyalizin hastanın yaşam süresi ve kalitesini artır

26 Kasım 2008 02:00

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı tarafından yapılan bir araştırmada, gece uyurken daha uzun süre yapılan diyalizin hastanın yaşam süresi ve kalitesini artırdığı tespit edildi. 

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EÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Ok, yaptığı yazılı açıklamada, araştırmanın "European Nephrology Dialysis Institute"den sağlanan burs ve Türkiye'deki bir medikal firmanın desteğiyle 10 hemodiyaliz merkezinde gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Araştırmada 224 hemodiyaliz hastasının, haftada 3 gün 4'er saat diyalize alındığını, diğer 224 hastaya ise haftada 3 gün gece uykuda 8 saat diyaliz uygulandığını belirten Prof. Dr. Ok, bir
yıllık izlem süresi sonrasında gece diyaliz yapılan hastalarda ölüm riskinin yüzde 78 azaldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Uykuda yapılan diyaliz ile hastaların zihinsel işlevlerinde iyileşme, kalp büyümesi ve kalp kası kalınlaşmasında gerileme, diyaliz esnasında tansiyon düşmelerinde yüzde 80 azalma, beslenmede düzelme, kilo alımı, kan protein düzeyinde artma belirlendiğini bildiren Prof. Dr. Ok, şunları kaydetti:

"Diyaliz hastalarında kan düzeyi yüksek olan ve yaşam kısaltıcı etkisi bulunan fosfor düzeyleri de normale yaklaştı. Uykuda yapılan diyaliz sayesinde, hastaların zorunlu olarak kullandığı tansiyon düşürücüler, kan yapıcılar, fosfor düzeyi düşürücüler gibi pek çok ilaca gereksinimleri ortadan kalktı, hastaneye yatış oranlarında da dörtte üç azalma görüldü. Hastaların bu uygulama sayesinde kendilerini çok daha iyi hissederek, iş performanslarının arttığı ve yaşam kalitelerinin yükseldiği belirlendi."

Nefroloji Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilen klinik araştırma, alanında dünyanın en saygın kongresi sayılan Amerikan Nefroloji Kongresi'nde 4 bildiriyle sunuldu. Araştırmanın sonuçları bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. İki yıla yakın 10 merkezde yürütülen araştırmanın sonuçları 44 bin diyaliz hastasına ümit ışığı oldu. Araştırmanın sonuçları Washington Post, Telegraph UK, ABC News, USE Today, US News'le İran, Hindistan ve Tayland'da ulusal gazetelerde yayınlandı, Reuters'in bültenlerinde yer aldı.

(AA)

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