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Sağlık

Diyabette tablet insülin geliyor

Araştırmalar, 2015 yılında 415 milyon olan diyabetli hasta sayısının, 2040 yılında 642 milyon olacağını öngörüyor

06 Eylül 2016 11:36

2015’te her 6 saniyede bir kişi diyabete bağlı komplikasyonlardan dolayı hayatını kaybetti. Dünyada sağlık harcamalarının yüzde 12’si diyabetli hastalar için kullanılıyor. Bu rakam 2015 yılında 673 milyar dolardı. Diyabet hastalarının önemli bir kısmını iseçocuk hastalar oluşturuyor. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, bu hastalar her gün insülin iğnesi kullanmak zorunda. Diyabet hastalarının bağımlı olduğu insülin iğneleri artık tablete giriyor. İğnelerintablet versiyonu, özellikle iğneden korkan ve her gün yapmak zorunda olan diyabetli çocukları sevindirecek. 

 

 

5 yıllık bir süre kaldı

 

Bu zorluktan yola çıkarak insülini hap haline getirdiklerini belirten Novo Nordisk CEO’su Lars Rebien Sorensen Hürriyet’e şunları söyledi: “Maalesef dünyanın birçok yerinde insanlar enjeksiyondan (iğne) korkuyor. Genellikle insülin kullanımı yanlış anlaşılıyor. Bu insanları madde bağımlısı gibi algılayanlar oluyor. Bu nedenle insanlar tedaviyi reddedebiliyor. Bu yeni çalışma sonucu artık insülinin tablet-hap olarak kullanımı uygun hale gelecek. İnsülinin hap olarak alınması insanların tedaviyi daha çabuk kabul etmesini sağlayacak. Ürünün kullanıma sunulması için 5 yıllık bir süre var. Bir de işin ekonomik boyutu var. Bunun için de çalışmalar sürüyor.”

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