Diyabetlinin psikolojisi

- Diyabetin tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi sürekli tedavi gerektirmesi, çok sayıda ilaç kullanımından dolayı birçok organı etkileyip komplikasyonlara neden olması, hastada psikolojik bozukluklara neden oluyor ve depresyon eğilimini artırıyor.Beynin enerji kaynağının glikoz olduğu düşünülürse hipoglisemi (şeker düşmesi) durumlarında, sinirlilik, tahammülsüzlük, kişilik değişikliklerinin olması olayın fizyolojik boyutunu da ortaya koyuyor. Hem fizyolojik hem de psikolojik bu faktörlerin, hasta yakınlarına anlatılması uzmanlar tarafından öğütlenirken hastalara verilecek olan desteğin de önemi vurgulanıyor.Çocuk veya çok yaşlı hastalara, kan şekeri ölçümü, insülin uygulaması gibi konularda aile ve yakın çevresi tıbbî yardımda bulunacağından bu konularda yeterli eğitimin kendilerine verilmesi, hastaya tam destek sağlanması öneriliyor.