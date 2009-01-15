Diyabetli sayısı artıyor

Orta yaş diyabetine dikkat!

Erken teşhis için

“Şeker hastalığına yakalananların sayısında ciddi bir artış var. Bizde ve dünyada tam bir “şeker hastalığı patlaması” yaşanıyor.Şeker hastalığının özellikle orta yaşlarda ortaya çıkan ve “erişkin tipi diyabet” veya “insüline bağımlı olmayan diyabet” diye bilinen Tip2 diyabet hastalarının sayısı hızla artıyor.Bu durumun iki temel nedeni var. Birincisi kilo fazlalığı ve şişmanlık sorununun yaygınlaşması, ikincisi hareketsizlik, yani tembellik. 21. yüzyıl bir şişmanlık ve tembellik çağı haline geldikçe diyabetli hastaların sayısı da artacak. Yeni yüzyıla damgasını vuran hastalıklardan biri de diyabet olacak!İşte bu nedenle özellikle aile mirasında şeker hastalığı olanların (ama genelde herkesin) bu iki yanlıştan uzak durmaları gerekiyor. Yüksek kalorili besinlerin tüketimi, tek yönlü ve fastfood ağırlıklı besinlerden oluşan beslenme planları ve daha pek çok şey kilo almayı kolaylaştırıyor ama fazla kilolu olmak tembellikle birleştiğinde diyabete yakalanmak daha da kolaylaşıyor.Şeker hastalığının ömrü kısaltan ve yaşlılıkta birçok sorunlar yaratan önemli bir sağlık sorunu olduğu dikkate alınırsa, yaşı 35-40’ı bulan herkesin bu hastalık için dikkatli olmasında yarar var. Araştırmalar diyabetin daha hızlı yaşlandırdığını, yaşlılık belirtilerini iyice ağırlaştırdığını gösteriyor. Kalp damar hastalıklarına, bellek-hafıza sorunlarına, işitme, görme problemlerine, böbrek yetmezliği, felç-inmelere yaşlı diyabetlilerde daha sık rastlanıyor.Şeker hastalığının başlangıçta uzun bir süre belirti vermemesi nedeniyle düzenli sağlık kontrolleri esnasında ?yılda en az bir kez- açlık ve tokluk şekerlerine baktırmak gerekiyor. Özellikle genetik mirasında diyabet olanların, kilo fazlalığı ve şişmanlık sorunu yaşayanların bu kontrolleri yaptırmaları şart. Bu kişilerin sadece açlık şekerlerine baktırmaları da yeterli görülmüyor, tokluk şekerlerine baktırmaları da gerekiyor.Tokluk şekeri diyabeti erken dönemde yakalamanın, özellikle hafif seyirli diyabete tanı koyabilmenin en önemli anahtarlarından biri. Sıkı bir kahvaltıya başladığınız andan itibaren iki saat sonra yaptıracağınız kan şekeri ölçümünüz, tokluk şekeriniz hakkında güvenli bir bilgi kaynağı olacaktır.Yaşlılık döneminizde başınızı ağrıtabilecek önemli sağlık problemlerinden biri olan şeker hastalığından uzak kalmak istiyorsanız;- Fazla kilolarınız varsa verin, sağlıklı bir kiloda kalmaya gayret edin, kilo almayın.- Hareketli bir hayat tarzı oluşturmaya gayret edin.- Yılda bir veya iki kez açlık ve tokluk kan şekerlerinizi ölçtürmeyi ihmal etmeyin.”