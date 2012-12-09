Diyabetli hastalara eğitici rehber programı

Diyabetiklerin ve yakınlarının eğitiminde yaygınlaştırma sağlanması için diyabetli hastaların eğitimlerinde kullanılmak üzere "Diyabetli Hasta Eğitici Rehberi Hazırlık Çalıştayı" yarın Ankara'da başlanacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı"'nın, "Diyabetin Önlenmesi ve Diyabetin ve Komplikasyonlarının Etkin Tedavisi", amaçları doğrultusunda hazırlanacak rehber için yarın Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek ve iki gün sürecek.

Açıklamada, Türkiye'de hızlı sosyal ve kültürel değişimler, nüfusun yaşlanması, kentleşme oranındaki artış, fiziksel aktivitelerde azalma, sağlıksız yaşam tarzı ve davranış biçimleri gibi nedenlerden ortaya çıkan diyabetli hasta sayısının her geçen gün arttğı belirtildi. Ayrıca yaşam tarzındaki hızlı değişim ile birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların tümünde özellikle tip 2 diyabet sıklığı hızla yükseldiği vurgulandı.

Türkiye için de önemli bir hastalık yükü sebebi olan diyabet hastalığının erken tanı ve tedavisinin sağlanması, ilgili risk faktörleri konusunda halkın bilinçlendirilmesi, diyabete bağlı diğer sağlık sorunları sıklığının Dünya Sağlık Örgütü hedeflerine indirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı" uygulamaya konuldu.

Programın, diyabet hastalığının önlenmesi ve kontrolüne yönelik risk faktörleri ve korunma, örgütlenme, insan gücü planlaması ve eğitim, rehabilitasyon, tedavi ve evde bakım hizmetleri, sürveyans ve araştırmalar, finansman ve sektörlerarası işbirliği ile geleceğe yönelik uygulama yaklaşımlarını kapsıdığı kaydedildi.