Diyabetli hastalar ne yönde etkileniyor?

Öğün atlamak, uzun süre aç kalmak, hatta gerekenden az yemek, kan şekerini aşırı düşürerek “hipoglisemi” ye neden olabilir.

Diyabetli hastaların yaklaşık 1/3’ü, doktorların uyarılarına rağmen oruç tutuyor, yine önemli bir kısmı geleneksel nedenlerle ve kan şekerinin aşırı düşmesi nedeniyle ramazan ayında daha fazla tatlı tüketiyor. Dünyagöz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Füsun Uzunoğlu ramazan ayında oruç tutan şeker hastalarının dikkat etmesi gereken noktalara dikkat çekti.

10 saatin üzerinde bir açlık diyabetli hastaları nasıl etkiliyor?

Oruç tutan hastalardan insulin kullananlarda hipoglisemi (kan şekerinin aşırı düşmesi) atağı yüzde 47 oranında bulunmuştur. Hipoglisemi terleme, tireme, baş dönmesi, dudaklarda uyuşma, dikkat bozukluğu, bulanık görme ve sinirlilik gibi belirtilere yol açan tehlikeli bir durumdur. Diyabetli hastaların oruç tutmaları durumunda doktor kontrolunda olmaları şarttır.

Diyabetin göze zararı büyük

Yurdumuzda diyabet görülme sıklığı, dünya ortalamasının üzerindedir. Dünyada başta gelen körlük sebebi olan diyabet, ülkemizde de görmeyi tehdit eden hastalıkların başında geliyor. Kan şekerindeki düzensiz iniş ve çıkışlar, organları olumsuz etkiler. Bu iniş çıkışların gözde etkilediği en önemli bölüm ise retinadır. Retinadaki hastalık noktasal kanamalar ve damar çeperlerinde mikro-baloncuklar şeklinde başlar ve damar tıkanıklıkları, sızıntılar, yeni-damarlanmalar ve ani göz içi kanamaları, yırtıklar ile devam eder.



Şeker hastalarının yüzde 80-90’ında retinada bu hastalığın en geç 10 yılda ortaya çıktığını biliyoruz. Diyabet tanısı almış olan hastaların 6 ay - 1 yıl araya hiçbir yakınmaları olmasa da retina muayenesi olmaları bu nedenle büyük önem taşır. Diyabetik Retinopati adı verilen bu hastalıkta erken teşhis başarılı bir tedavi için önem taşır.