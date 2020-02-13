Diyabetli Çocuklar Vakfı, tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması için dava açtı

Diyabetli çocukların sağlığının geliştirilmesi için kurulan Diyabetli Çocuklar Vakfı (DİYAÇEV), Sensörler ve İnsülin Pompa Tedavisi Giderlerinin SGK tarafından karşılanması için Danıştay'da dava açtı.

Diyabetli çocukların teknolojiye erişimlerinin kolaylaştırılması ve kaynaklar ölçüsünde bu tedavilerin devlet tarafından karşılanması amacıyla açılan davanın avukatlığını Diyabetli Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu avukat Çağrı Çakıcı ve Avukat Gamze Gedikli’nin yapacak.

DİYAÇEV, detaylı bir rapor hazırlayarak tedavi taleplerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilettiklerini açıkladı. Davanın olumlu sonuçlanması halinde diyabetli çocukların tedavisi ücretsiz olarak sağlanacak.





