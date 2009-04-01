Diyabetik ürünlerle şeker tedavi edilmez

Türk Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, diyabetli hastaların beslenmesiyle ilgili soruları yanıtladı:Piyasada 'diyet' ya da 'diyabetik' ürün adı altında satılan ürünler genellikle tüketiciler tarafından karıştırılıyor. 'Diyet' ürün derken, kalori oranı azaltılmış ürünler kastedilir. Yağ oranları azaltılarak kalori değeri düşürülmüş bu ürünler, basit şeker de içerebilir. Bu nedenle de içerik ve besin etiket bilgilerinin dikkatli incelenmesi gerekir. 'Diyabetik' olarak piyasada bulunan ürünler ise genellikle şekerle değil tatlandırıcılarla tatlandırılmış ürünlerdir, ancak kalori oranları yüksek olabilir. Bu ürünlerin de besin etiketleri dikkatle incelenmeli; besinin kalori değerine, içerdikleri tatlandırıcının türüne, şeker alkolleri kullanılmış ise miktarına, besinin bir porsiyon ölçüsünün içerdiği karbonhidrat oranına bakılmalı.Üzerinde 'diyabetik' ya da 'diyet' yazması, bu gıdanın diyabeti tedavi edici bir özellik taşıdığını ya da diyabete iyi geleceğini göstermez. ABD ve Avrupa otoritelerinin önerilerine göre; bu tarz özel ürünlerin tüketimi, diyabette tedavi planlamasında gerekli değildir. Bu tür ürünler, beslenme programlarında monotonluktan uzaklaşmak ve çeşitlilik sağlanması için uygun miktarlarda tüketilebilir.Gizli şekeri olan bireylere, öncelikle yaşam tarzı değişikliği, yani düzenli egzersiz, sağlıklı bir beslenme programı ile kilo kontrolü önerilmektedir. Bu şekilde, daha ileri dönemde diyabetin gelişme riski büyük oranlarda azaltılabilir. Son zamanlarda az miktarda şekerin de sağlıklı bir beslenme programında yer alabileceği bilinmektedir. Ancak bu konuda beslenme uzmanınızdan yardım almalısınız. Çikolata, diyabette genel olarak önerilmez. Çocuk ve gençler kilo problemleri yoksa, çok az miktarda, günde 20 gramı geçmemek kaydıyla diyabetik çikolata tüketebilir.Tatlı krizleri şeker metabolizmasındaki bir bozukluğun belirtisi olabilir. Reaktif hipoglisemi, glikoz intoleransı olan ya da diyabetli bireylerin tatlı gıdalara aşırı düşkünlüğü söz konusu olabilmektedir. Bu durum; hipoglisemi (şekerin düşmesi) atakları yaşayan bireylerde vücudun kana hızlı karışan basit şekerlere ihtiyaç duymasından kaynaklanır. Diyabetli bir bireyde ise kan şekerinin (glikozun) yüksek gitmesine rağmen, vücut tarafından kullanılamaması sonucu vücudun; enerji için daha fazla glikoz sağlayabilmek amacıyla karbonhidratlı ve basit şekerli gıdalara yönelmesinden kaynaklanır.