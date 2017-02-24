'Diyabetik pankreası yenileyen' beslenme programı

ABD'de yapılan bir araştırma, "önce açlık sonra ziyafet" çektiren bir beslenme programının, pankreas organının kendini yenilemesini sağlayabileceğini ortaya koydu.

Cell isimli dergide yayımlanan ve diyabetli fareler üzerinde yapılan araştırma, başta sınırlı miktarda, ardından ise çok besin verilen farelerde, pankreasın kendini onardığının gözlemlendiği sonucunu açıkladı.

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Bu beslenme düzeninin daha önce yaşlanmayı yavaşlattığı da öne sürülmüştü.

Güney California Üniversitesi'nde görevli olan ve araştırmayı yürüten ekipte çalışan Doktor Valter Longo, "Fareleri önce bir süre aç bırakıp sonra onlara yemek vermenin pankreastaki hücrelerin kendini yenilemesini tetiklediğini ve organın çalışmayan kısımlarını tekrar çalıştırdığını gözlemledik" dedi.

Deney sonucunda, hem Tip 1, hem Tip 2 diyabeti olan farelerde olumlu etkiler görüldü.

Tip 1 diyabet, bağışıklık sisteminin beta hücrelerini yok etmesinden, Tip 2 ise, besin tercihleri nedeniyle vücudun insüline yanıt verememeye başlamasından kaynaklanıyor.

Beta hücreleri, kandaki şekeri tespit ederek, şeker oranının fazla olması durumunda insülin hormonunun salgılanmasını sağlıyor.

Araştırmacılar, söz konusu diyetin uygulandığı farelerde, pankreasın beta hücrelerini yenilediğini gözlemledi.

Bu sayede pankreasın fonksiyonları geri kazandırılarak diyabetin belirtileri tersine çevriliyor.

Araştırmacılar Tip 1 diyabet hastalarından aldıkları hücrelerde yaptıkları deneyde de benzer gözlemler yaptıklarını söylüyor.

Ancak diabetik pankreas hastalarının, bir doktora danışmadan bu diyeti denememesi gerektiği de vurgulanıyor.

Vegan beslenmeye de benzetilen bu diyette, ilk 5 gün boyunca, kişilerin düşük kalorili, düşük seviyede protein içeren, karbonhidrat ağırlıklı, daha fazla doymamış yağlarla beslenmeleri gerekiyor. Alınan kalori miktarı günlük 800 ila 1100 kaloriyle sınırlandırılıyor.

Bu diyeti uygulayan kişiler daha sonra 25 gün boyunca istediklerini yiyebiliyorlar.

Dr Longo, "Bu gözlemin tıbbi anlamda potansiyeli çok büyük çünkü en azından farelerde, beslenme düzeninin diyabet belirtilerini geri çevirebileceğini kanıtladık" diyor.

Longo, "Bilimsel anlamda ise bulgularımız daha da önemli çünkü beslenmenin hücre yenilenmesinde rolü olabileceğini, besin üzerinde genetik değişiklikler yapmak zorunda kalmadan gösterdik" diye ekliyor.

İnsanlar üzerinde yapılan farklı beslenme deneyleri de, diyetin kişilerdeki kan şekeri seviyesini olumlu etkilendiğini gösteriyor.

Ancak Doktor Longo, benzer durumdaki kişileri, hemen bu diyeti uygulamaya kalkışmamaları konusunda da uyarıyor.

Longo, "Bu göründüğünden çok daha gelişmiş ve karmaşık bir uygulama. Bunu evde denemeyin" diyor ve doktorlarına danışmalarını öneriyor.

Uzmanlar bulguların "heyecan verici" olduğunu ve yeni bir tedaviye işaret ediyor olabileceğini söylüyor.

Diyabet hastaları ve hastalığı için kampanyalar yürüten hayır kurumu Diabetes UK yetkilisi Doktor Emily Burns, "Bu heyecan verici bir haber ancak insanlarda işe yarayıp yaramadığını görmeliyiz. Tip 1 ve Tip 2 diyabeti olan insanlar pankreasta insülinin üretilmesini sağlayan hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir tedaviden faydalanabilir" diyor.