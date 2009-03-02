Diyabeti önlemek için ne yapmak gerek?

Tedavisi çok pahalı fakat mecburi olan şeker hastalığına yakalanmamak için tedbir almak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, pankreas tarafından üretilen ve kanın hücrelere girmesi için anahtar vazifesi gören insülinin az olması veya iş görmemesi durumunda bu hastalığın ortaya çıktığını hatırlattı ve enerji kaynağı şekerin zehir haline dönüştüğünü anlattı.



İnsülin uygulamasındaki en büyük kaygının enjeksiyon korkusu olduğunu belirten Yılmaz, "İnsülin kalemleri ortaya çıktıktan sonra enjeksiyon korkusu azaldı. Artık 'yerim dar' demeye hakkımız olmadığına inanıyoruz." diye konuştu. Candeğer Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre insülin, sigara ve alkol gibi bağımlılık yapmıyor ve ömür ağacının sonuna gelindiğini göstermiyor. Tam tersine hayat kurtarıcı bir rol oynuyor.

