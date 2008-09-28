Diyabeti olanlar sık sık göz muayenesi olmalı

Diyabet hastaları en çok körlükten korkuyor





Davetiye ile çağrılan hastalık: Diyabet



Doç. Dr. Tatlıpınar, yaptığı yazılı açıklamada, diyabetin pek çok organda hasara yol açtığını, diyabetin zarar verdiği organlardan birinin de göz olduğunu belirtti.Diyabetli bir hastada meydana gelebilecek göz hastalıkları arasında diyabetik retinopatinin önemli yer tuttuğunu aktaran Tatlıpınar, şu bilgileri verdi:"Diyabetik retinopati, retina tabakasındaki damar yapısının bozulmasıyla ortaya çıkar. Bunun sonucu olarak diyabetik retinopatili kişilerde, damar içindeki kanın sıvı kısmı dışarı sızabiliyor. Hastalık ilerledikçe, retina yüzeyinde anormal yeni damar oluşumları meydana geliyor. Diyabetik retinopatisi olan hastaların başlangıçta görmelerinde bazı değişiklikler ortaya çıkabilir.Diyabetin süresiyle diyabetik retinopatinin ortaya çıkma ve görme kaybına gidebilecek ciddi retina problemlerinin görülme olasılığı artıyor. Diyabetik retinopati genellikle her iki gözü birlikte etkilemektedir. Bu nedenle, diyabete bağlı göz hastalıkları içinde en sık görülen ve yetişkinlerde önemli bir körlük sebebi olan diyabetik retinopatinin, göze zarar vermemesi için sürekli kontrol edilmelidir."Diyabetik retinopatinin erken evrelerinde, hastanın herhangi bir şikâyeti olmadığının altını çizen Doç. Dr. Sinan Tatlıpınar, yılda en az bir kere genişletilmiş göz bebeğinden detaylı bir göz dibi muayenesi yaptırılması önerisinde bulundu. Tatlıpınar, şunları kaydetti:"Gerek tip 1, gerekse tip 2 diyabeti olan tüm insanlar için risk bulunmaktadır. Bu nedenle diyabeti olan herkesin en azından yılda bir kere genişletilmiş göz bebeğinden kapsamlı bir göz dibi muayenesi yaptırmasında fayda vardır. Bir kimse ne kadar uzun süredir diyabet hastası ise, bu kişide diyabetik retinopati gelişme riski o kadar fazlalaşmaktadır. Diyabet hastalarının yaklaşık olarak yüzde 40-45'inde herhangi bir evrede diyabetik retinopati görülmektedir.Diyabetik retinopatinin ilerlemesinden kaçınmak için şeker hastalarının kan şekeri, kan kolesterolü ve kan basıncı düzeylerini kontrol altında tutmalarında fayda vardır. Retinada yeni damarların oluştuğu evre olan proliferatif retinopati lazer ile tedavi edilir. Laser tedavisinde amaç, anormal kan damarlarının kapatılmasına yardımcı olmaktadır."