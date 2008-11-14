Diyabete karşı ‘mavi halka’

Şekeriniz sizi yemesin

Şeker hastaları ‘kalp’ten ölüyor

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Vakıf Başkanı Temel Yılmaz, dünyada yaklaşık 126, Türkiye'de 6 milyon civarında diyabetik bulunduğunu belirterek, "Diyabet halkın deyimiyle şeker hastalığı, adı güzel, ama tedavi edilmezse sonuçları çok kötü bir hastalık" dedi.Yılmaz, Türkiye'de yüz binlerce diyabetik çocuk olduğunu, bu çocukların günde 3-4 kez kendisine insülin iğnesi yaptığını, yaşıtları gibi şeker ve çikolata yiyemediğini, her gün egzersiz yapmak zorunda olduğunu anlatarak, dünyanın en yaygın hastalığı olan diyabet konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.Temel Yılmaz, Birleşmiş Milletler'in, tüberküloz ve AIDS'in ardından diyabeti tüm sağlık otoritelerinin ortak hareket etmesi gereken hastalıklar arasına aldığını anımsattı.Hareketsiz yaşam, fas tfood tarzı beslenme, kolalı içecekler, stres gibi etkenlerin sonucu olarak obezite ve Tip 2 diyabetin eskiden 40'lı yaşlarda görülürken şimdi 10'lu yaşlara kadar indiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin diyabet ortalaması en yüksek ülkelerden biri olduğunu belirtti.Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’nın 18 yaş altı diyabet hastalarına ücretsiz insülin ve ücretsiz spor yapmaları için gerekli imkânı sağlamasını istedi.Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından en güzel halkanın meydana getirilmesi amacıyla küçük bir yarışma açıldığını, bu yarışma kapsamında kendileri tarafından Asya ile Avrupa'nın birleştiği yerde yelkenli teknelerinin katılımı ile umut ve birleşmeyi temsilen mavi halka oluşturulacağını anlattı.Organizasyon sorumlusu olan ilaç firması Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Mads Bo Larsen de, diyabet hastalığında erken teşhis ve iyi tedavinin çok önemli olduğuna işaret etti.Larsen, hastalığın erken teşhis edilmesi ve erken tedaviye başlanması konusunda diyabet hastaları ve yakınlarının bilinç düzeyini artırmak için Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ile çeşitli projeler düzenlediklerini anlattı.Yelken İhtisas Kulübü Komodoru Çiğdem Tepecik de, diyabet hastalarının mutlaka spor yapmaları gerektiğine dikkat çekerek, diyabetlilere yelken sporu yapmaları tavsiyesinde bulundu.Tepecik, 6 yaşından itibaren herkesin bu sporu rahatlıkla yapabileceğini kaydetti.Uluslararası Diyabet Federasyonu Avrupa Temsilcisi ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Marjatta Stenius Kaukonen de, kendisine 30 yıl önce Tip 1 diyabet teşhisi konulduğunu ifade ederek, hastalığını ilk öğrendiğinde hayatının bittiğini sandığını, bu konuda zaman içerisinde bilgilendiğini söyledi.Ülkesi Finlandiya'da diyabet hastalığının artışının çok hızlı olduğunu, teşhis konulan çocukların çoğunun 5 yaşından küçük olduklarını ifade eden Kaukonen, "Diyabetliler iyi bakılır ve iyi tedavi edilirse hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilirler. Ben 30 yıldır normal bir şekilde yaşamımı sürdürüyorum. Ama bu hastalığı bir gün bile unutmak mümkün değil" diye konuştu.MHP İstanbul Milletvekili Mithat Melen de, toplantıya, titri ile değil, diyabet hastası olarak katıldığını belirtti.TBMM'deki milletvekillerinin yüzde 25'nin diyabetik olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Melen, hastalığın ekonomik boyutunun da önemine dikkati çekti.Melen, ilköğretimde başlayarak toplumun sağlık ve diyabet konusunda bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek, bu konuda medyaya büyük görevler düştüğünü, eğitici programlar yapılması, en azından dizilerin içinde diyabet hastalığına yer verilmesi gerektiğini kaydetti.Basın toplantısına Uluslararası Diyabet Federasyonu Avrupa Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şehnaz Karadeniz de katıldı.Basın toplantısının ardından 16 yelkenli tekne, Ortaköy'de üzerinde "12 Kasım Dünya Diyabet Günü kutlu olsun" yazılı mavi renkli branda etrafından dizilerek, "mavi halka" oluşturdu.