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Sağlık

Diyabet ilacı sigarayı bıraktırıyor

John Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma diyabet ilaçlarının nikotin bağımlılıklarında etkili olduğunu keşfetti

08 Nisan 2018 01:37

ABD’de bulunan John Hopkins Üniversitesi’nin araştırmasına göre, Tip 2 diyabet rahatsızlıklarında kullanılan ilacın sigarayı bırakmada etkili olduğu tespit edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre diyabet ilaçlarının nikotin bağımlılıklarında etkili olduğunu keşfeden araştırma ekibi, fareler üzerinde yaptıkları araştırmada ilaç sayesinde ortaya çıkan metforminin nikotin bağımlılığında başarılı olduğunu gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sigara kullanmaya bağlı rahatsızlıklar yüzünden dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor.

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