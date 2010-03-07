Diyabet ilacı kullanımında yeni düzenleme

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan ve diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerin de yer aldığı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) taslağına göre, bazı ilaçlar tüm hekimler, bazıları da ilgili uzman hekim ya da bu hekimlerin raporuna göre tüm hekimler tarafından reçete edilebilecek. Bir grup ilacı ise sadece endokrinoloji uzmanı yazabilecek.



Tüm taraflara SUT taslak metnini gönderen SGK, ''Uzun süredir hazırlık çalışmaları devam eden taslak metin ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna sunulmak üzere hazırlanan SUT eki taslak listelerin teknik çalışmalarının tamamlandığını'' bildirdi.



Sağlık hizmeti sunucuları ve buralara müracaat, katılım payı, yatarak ve ayaktan tedavilerde ödeme esasları, acil sağlık hizmetleri, tıbbi malzeme temini, faturalandırma ve ödeme gibi konuları düzenleyen SUT taslağında diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemeler de yer aldı.



Diyabet ilaçlarının reçetelenmesine ilişkin hususları içeren taslağa göre, bazı ilaçlar tüm hekimler, bazıları da ilgili uzman hekim ya da bu hekimlerin raporuna göre tüm hekimler tarafından reçete edilebilecek. Bir grup ilacı ise sadece endokrinoloji uzmanı yazabilecek.



'Hastaların ilaca erişimi önemli'



SUT taslağındaki diyabet ilaçlarıyla ilgili düzenleme konusunda değerlendirmede bulunan Merck Sharp Dohme İlaçları Dış İlişkiler Direktörü Dr. Murat Aşık, Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyon diyabetli olduğunun tahmin edildiğini, yıllık yüzde 3.3'lük artış hızıyla 250 bin yeni vakanın bu sayıya eklendiğini söyledi.



Türkiye'de diyabet tedavisine 3 milyar TL harcandığına işaret eden Aşık, ''Bu harcamanın sadece yüzde 8-10'u ilaçlara; geri kalanı ise hastaneye yatış, kronik komplikasyonların önlenmesi gibi geç dönemli diyabet sonuçlarına gitmektedir. Bu bağlamda diyabetin önlenmesi, erken tanınması ve iyi tedavi edilmesi çok büyük önem taşıyor'' şeklinde konuştu.



Diyabet tedavisinde hastaların bazen farklı ilaçları denemek durumunda kaldığını ve bu ilaçların zaman içinde etkinliğini kaybedebildiğini anlatan Aşık, bu nedenle hastaların tedavi sürecinde her türlü ilaca kolay erişiminin sağlanmasının büyük önem taşıdığına işaret etti.



Taslakta, özellikle yenilikçi ilaçların sadece endokrinoloji uzmanınca ya da endokrinoloji uzmanı raporuna göre yine bu hekimlerce reçetelenebilmesinin öngörüldüğünü belirten Aşık, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Yenilikçi ilaçlar, daha çok yan etkisi az olanlardır. Reçetelemede bu tür kısıtlamalar getirilmesi, diyabet hastalarının daha fazla komplikasyona maruz kalması anlamına gelecektir. Türkiye'de 230'u aktif, toplam 400 endokrinoloji uzmanı olduğu düşünülürse, bu durumun hem hastalar hem de hekimler yönünden ne denli zorluk yaratacağını tahmin etmek güç olmaz. 21 milyon diyabet hastasının yaşadığı 39 ilde ise hiç endokrinoloji uzmanı bulunmuyor. Hastalar ilaçlarını yazdırmak için bile başka illere gitmek zorunda kalacaklar.''

