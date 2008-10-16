Diyabeti bitirecek Türk buluşu





Diyabet çığ gibi büyüyor



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Kürşat Ünlühızarcı, diyabet hastalığının görme ve uzuv kaybına, felce yol açabileceği uyarısında bulunarak, “Diyabet, ihmale gelmez” dedi.Diyabetin kandaki şeker miktarının çok fazla olduğu kronik (uzun süreli seyreden) bir hastalık olduğunu belirten Doç.Dr. Kürşat Ünlühızarcı, enerji kaynağı olarak şekerin gerekli olsa da, fazlasının sorunlara neden olduğunu söyledi. Diyabeti olanlarda, insülinin olmaması ya da yetersiz olması nedeniyle şeker düzeyinde büyük bir artış olduğuna işaret eden Doç. Dr. Ünlühızarcı, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:“Diyabetin en sık görülen belirtileri, sık ve bol miktarda idrara çıkma, aşırı acıkma hissi, kilo kaybı, aşırı susama, yorgunluk, sık ve olağan olmayan enfeksiyonlar, bulanık görme, deride kuruma ve kaşıntıdır. Tüm dünyada diyabetlilerin sayısı giderek artmaktadır. Türkiye’deki diyabetli sayısı da 5 milyona yaklaşmaktadır. Dünyada 2000 yılında 171 milyon olan diyabetli sayısının 2030 yılından 366 milyon olması beklenmektedir. Hareketsiz yaşam tarzı, artan obezite (şişmanlık), sağlıklı olmayan beslenme alışkanlıkları diyabetin görülme sıklığını artırmaktadır. Diyabet, görme kaybına (körlük), böbrek sorunlarına (böbrek yetmezliği), duyusal, sinirsel sorunlar (ağrı, his kaybı ve yaralara), kalp,dolaşım sistemi sorunlarına, kalp krizine, felç ve ayak sorunları (kangren,uzuv kaybı) yol açabilir.”Doç. Dr. Kürşat Ünlühızarcı, diyabeti önlemek için kan şekeri, kan basıncı ve vücut ölçümleri, ayak muayenesi, idrarda protein varlığına yönelik test, kolesterol testi, göz muayenesi, diş kontrolleri ve EKG’nin (Kalp grafisi) düzenli olarak yapılması gerektiğini kaydetti. Doç. Dr. Ünlühızarcı, eğitim, sağlıklı beslenme planı, düzenli egzersiz, doğru ilaç tedavisi, düzenli sağlık kontrolü ve doktor kontrolü ile önlemlerle kontrol altına alınabileceğini de sözlerine ekledi.