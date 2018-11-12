Diyabet hastalarına 3D gözlükle eğitim projesiyle 1'inci oldular

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- TRAKYA Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ömrün Ergüven, (22) diyabet hastası anneannesi Halime Tatlı\'dan esinlenerek aynı bölümden arkadaşı Beşir Sefa Mumay (22) ile birlikte Türkiye Diyabet Vakfı ve bir ilaç firmasının düzenlediği, \'Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın\' yarışmasına katıldı. Ergüven ve Mumay, diyabetlilere 3 boyutlu eğitimler verilmesini içeren proje ile birincilik ödülünü aldı.

Edirne\'de Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri Ömrüm Ergüven ile Beşir Sefa Muma, diyabet hastaları için Türk Diyabet Vakfı ve bir ilaç firmasının ortaklaşa 10 bin lira ödüllü, \"VR Destekli Diyabet Eğitimi\" projesi \"Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın\" isimli yarışmasına katıldı. Diyabet hastalarının yaşamlarını kolaylaştırmak için düzenlenen yarışmaya katılan Ergüven ve Sefa, 3 boyutlu eğitimler verilmesini içeren proje ile birincilik ödülünü aldı. Ödül almalarının ardından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dereceye giren öğrencileri kabul edip proje hakkında bilgi aldı.

3D SİMİLASYON İLE DİYABET EĞİTİMİ

Projeyi anneannesinin hastalığından esinlenerek hazırladıklarını söyleyen Ömrüm Ergüven, \"Fikir anneannemin sayesinde çıktı. Kendisi tip 2 diyabet hastası. Diyabet yüzünden görme kaybı yaşadı. Ben de onu görmüş biri olarak bu hastalığı çok iyi tanıyorum. Ne yapabiliriz diye düşündük ve diyabetlilere göz olabiliriz dedik. Onlara göz olmak istedik ve VR gözlüğünü geliştirmeye başladık. Böylece üç boyutlu simülasyonlarla diyabet eğitimi vermiş olacağız\" dedi.

HASTALIKLARIYLA İLGİLİ TÜM VERİLERE ULAŞIYORLAR

Proje hakkında bilgi veren Beşir Sefa da, \"Bu proje ilk olma özelliği taşıyor. Sanal gerçeklik sistemi hasta eğitiminde kullanılacak. Toplu yaşanılan alanlarda önceden tanımlanış görüntülerle, diyabet hastaları gözlüğü taktığında gittiği yeri ve diyabetle ilgili materyalleri tanıyor. Örneğin bir alışveriş merkezine gidip gözlüğü taktığında gözlük eczaneyi tanımlıyor, diyabetik ilaç raflarını tanımlıyor. İnsülin tiplerini tanımlıyor, hangisini ne zaman kullanması gerektiğini, vücudun hangi bölgesine kullanması gerektiği gibi bilgilendirmeler veriyor. Yemek bölümüne gittiğinde hangi besinlerin hangi öğünlerde tüketilmesi gerektiğine kadar besin eğitimi veriyor. Spor salonunda egzersiz eğitimi veriyor. Projemiz bu içeriklerden oluşuyor\" diye konuştu.

Yarışmada \'Alo Diyabet\' hattı kurarak diyabet hastalarına özel hizmet veren proje hazırlayan üniversite öğrencileri Hilal Acae ile Utku Erbaşi, projeleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin bilime katkı veren projeler hazırladığını söyleyen, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilerin başarısına dikkat çekerek, \"Üniversitemizde çok güzel bir çalışma ortamı var. Öğrencilerimiz inovasyon ve bilimsel gelişmeleri çok iyi biliyorlar. Eczacılık fakültemiz yeni fakültelerimizden olmasına rağmen büyük işler başarıyor. Bu yarışmada finale kalan 15 projeden 4 tanesi fakültemizden ve ikisi birinci oldu. Geçtiğimiz yıllarda da yine güzel projeler ödül almıştı. Uygun bir ortam kurup tohumu attığımızda bunlar fidan oluyor ve başarılar elde ediliyor\" dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Tabakoğlu, öğrencilere plaket verdi.

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