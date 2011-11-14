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Sağlık

Diyabet çorabı kangreni önlüyor

Difoprev isimli çorapların diyabet hastalarında kangren olasılığını yüzde 60 oranında azalttığı öne sürüldü.

14 Kasım 2011 02:00


T24- İngiliz bilim insanlarının geliştirdiği yeni nesil çoraplar, diyabet hastalarını kangrenden koruyor.



Milliyet'in haberine göre, Difoprev isimli çorapların diyabet hastalarında kangren olasılığını yüzde 60 oranında azalttığı öne sürüldü.


Uzmanlar, çorabı yalnızca Antarktika‘daki topraklarda bulunan bir bakteri sayesinde geliştirdi. Bu bakterideki nemlendirme özelliği, çorap dokusuna işlenerek, çorabı giyen kişinin ayağındaki nem seviyesinin sürekli sabit tutulmasını sağlıyor. 12 saat boyunca nem oranını sabit tutan çorabın ömrü üç gün sürüyor.


Fakat çorabın yanında verilen kapsüller suda çözüldükten sonra, bu çözeltide yıkanıp kurutulan çoraplar yeniden giyilebiliyor.


Diyabetlilerde yükselen kan şekerinin damar tıkanıklığına neden olması ve damarlarda biriken yağ depoları hücrelerin nefes almasını engelliyor. Bu durumun sinirlere zarar vererek kangren riskini yükseltiyor.

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